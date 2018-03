Wyniki analizy JPK_VAT

Zgodnie z terminem do 26 lutego br. 1 508 458 przedsiębiorców złożyło JPK_VAT. To aż 94,5 proc. spośród wszystkich podatników VAT. W sumie do KAS dotarło 1 703 271 plików (do 26 lutego). Niewielka ich część stanowiła korekty, błędne dokumenty, a niektóre z firm – ze względu na dużą liczbę danych – przesyłały więcej niż jeden plik.

„Raz jeszcze dziękuję przedsiębiorcom za to, że bardzo profesjonalnie podeszli do przekazywania JPK_VAT. Ten pierwszy bardzo ważny miesiąc jest już za nami, ale przed nami oczywiście kolejne miesiące. Dlatego chcemy zrobić pierwsze podsumowanie, aby pokazać wszystkim przedsiębiorcom, że ten nowy obowiązek nie jest sztuką dla sztuki, ale przynosi bardzo wymierne efekty. Już dzięki wstępnej analizie wykryliśmy ponad 85 tys. faktur, które budzą podejrzenie, że mogą to być tzw. puste faktury. Zostały one wystawione przez ponad 36 tys. podmiotów, które z kolei mogły narazić na straty nie tylko budżet, ale także swoich uczciwych kontrahentów. Kwota VAT na tych fakturach to prawie 105 mln zł" – powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska. Zastrzegła przy tym, że weryfikująca te informacje Krajowa Administracja Skarbowa nie będzie automatycznie zakładać, że każda taka sytuacja to próba oszustwa, jednak wydaje się bardzo prawdopodobne, że nielegalne rozliczenia miały miejsce.

KAS sprawdzi podejrzane faktury

„Teraz nasze służby będą musiały ustalić, czy takie firmy były np. słupami biorącymi udział w karuzeli, czy wystawiły faktury, których następnie świadomie nie zaksięgowały. Jednak być może doszło tylko do pomyłki, którą firmy będą mogły naprawić i zweryfikować swoje rozliczenie" – poinformowała minister Czerwińska.

Przedsiębiorcy, u których wstępna analiza wykryła rozbieżności, otrzymają e-maile. Ci, którzy nie zgłosili w urzędzie skarbowym lub nie podali w przesłanym JPK_VAT swojego adresu e-mail, otrzymają powiadomienia pisemne lub SMS.

„W ten sposób poprosimy firmy o przeanalizowanie przekazanych nam danych. Korektę będzie można zrobić bez konsekwencji. Natomiast wstępna i w zasadzie automatyczna analiza danych za styczeń to dopiero początek. Teraz informacje przekazane przez przedsiębiorców wykorzystamy do bardziej szczegółowych analiz, które np. będą mogły nas zaprowadzić do samego środka karuzeli podatkowych. Za kilka miesięcy, gdy wpłynie do nas jeszcze większy pakiet danych, będzie możliwe jeszcze szybsze identyfikowanie prób oszustw" – zapewnił zastępca dyrektora Departamentu Poboru Podatków w MF Zbigniew Wiliński.

Możliwa rezygnacja z deklaracji VAT

Dane, które przesyłają przedsiębiorcy za pośrednictwem JPK_VAT są na tyle obszerne, że w Ministerstwie Finansów rozpoczęły się prace, które mają doprowadzić do likwidacji przekazywania deklaracji VAT. „Nie chcę tu stawiać krótkich terminów, ponieważ ze względu na m.in. konieczność zmian prawnych, a także kwestie technologiczne, nie wydarzy się to na pewno za miesiąc czy dwa. Myślę jednak, że odpowiedzialnie mogę stwierdzić, że nasze propozycje będą zakładały rezygnację z deklaracji VAT wraz z początkiem 2019 roku" – powiedziała prof. Teresa Czerwińska.

Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT, wysyłają JPK_VAT do 25 dnia miesiąca (za miesiąc poprzedni). Termin przekazania pliku za luty 2018 r. mija 26 marca (ponieważ 25 marca przypada w niedzielę).

