Szef „S” chce wolnych niedziel dla kolejnych grup zawodowych

Społeczeństwo przyzwyczai się do sytuacji, z jaką będziemy mieli do czynienia od 11 marca; to bardzo dobry kierunek - przekonuje przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda. Jego zdaniem, należy już zajmować się wprowadzaniem kolejnych etapów zmian, aby inne grupy zawodowe także mogły odpoczywać w niedziele.