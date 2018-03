Szef „S” chce wolnych niedziel dla kolejnych grup zawodowych

Społeczeństwo przyzwyczai się do sytuacji, z jaką będziemy mieli do czynienia od 11 marca; to bardzo dobry kierunek - przekonywał w czwartek szef "S" Piotr Duda. Jego zdaniem, należy już zajmować się wprowadzaniem kolejnych etapów zmian, aby inne grupy zawodowe także mogły odpoczywać w niedziele.

11 marca tego roku to pierwsza niedziela, kiedy nie zrobimy zakupów w większości sklepów. Najbliższe niedzielne zakupy będą możliwe 25 marca. Zgodnie z nowym prawem, w każdym miesiącu br. dwie niedziele będą handlowe - pierwsza i ostatnia. W 2018 r. Polacy będą mogli zrobić zakupy w 21 niedziel.

"Jedni mówią, że w tę niedzielę będzie wielki Armagedon, czyli trzy czwarte Polaków nie będzie wiedziało, co z sobą zrobić - totalne bzdury, przecież dzisiaj mamy święta już wolne, tj. Boże Ciało i wiele innych dni świątecznych; i ludzie normalnie robią zakupy w piątek, w sobotę, a w dzień świąteczny odpoczywają, chodzą na spacery, do kawiarni, do kin. Problemu nie ma" - mówił w czwartek w Polskim Radiu 24 szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

"Ta sytuacją, z którą mamy do czynienia od 11 marca, jest kierunkiem dobrym, a nawet bardzo dobrym; społeczeństwo się do tego przyzwyczai i uważam, że powinniśmy się zająć już kolejnymi etapami, tj. dostosować się do tego, aby kolejne grupy (zawodowe) mogły także odpoczywać w niedziele w domu i być ze swoimi rodzinami" - przekonywał Duda. Jak podkreślił, jeśli jakieś firmy chcą "omijać prawo", to "od tego są odpowiednie instytucje, takie jak chociażby Państwowa Inspekcja Pracy".

Szef "S" został też spytany o kodyfikację kodeksu pracy. Ocenił, że renomę umów cywilno-prawnych zepsuli sobie sami pracodawcy, dlatego - jak mówił - jako Solidarność "nie zgadzamy się na to, żeby umowy cywilno-prawne zastępowały umowy o pracę".

Ustawa ograniczająca handel w niedziele obowiązuje od 1 marca 2018 roku. Przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie będzie obowiązywał: w piekarniach, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach, w zakładach pogrzebowych, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, placówkach pocztowych.

Z zakazu wyłączono także placówki handlowe w zakładach hotelarskich oraz prowadzące działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku oraz placówki organizowane wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych.