Rolnik wystawi PIT-8C dla pomocnika przy zbiorach

Projektowana ustawa została przygotowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Najważniejsza zmiana w projekcie ustawy dotyczy zabezpieczenia społecznego osób pracujących w rolnictwie dorywczo, które w projektowanej nowelizacji ustawy określono jako pomocników rolnika - poinformował we wtorek w komunikacie CIR.

Resort rolnictwa zaproponował wprowadzenie nowego rodzaju umowy cywilnoprawnej o pomocy przy zbiorach owoców i warzyw oraz ich sortowaniu, przygotowaniu do sprzedaży i magazynowaniu, jak również wprowadzenie odpowiednich zmian w ubezpieczeniu zdrowotnym i podatku dochodowym od osób fizycznych, które będą się odnosić do pomocników rolnika.

Obecnie przy czasowym zatrudnianiu osób przy zbiorach z reguły stosowane są umowy o dzieło, które nie są oskładkowane, czyli nie zabezpieczają osób przy nich pracujących.

Umowa o pracę pomocnika rolnika będzie zawierana na okres nie dłuższy niż 120 dni w ciągu roku kalendarzowego. Do pracy wykonywanej na podstawie tej umowy nie będą miały zastosowania przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czyli dotyczące minimalnej stawki godzinowej. Przyjęto, że pomocnikiem rolnika będzie mogła być także osoba przebywająca w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę.

Rolnik będzie musiał za zatrudnionego pomocnika opłacać składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, ale pomocnik rolnika będzie podlegał temu ubezpieczeniu tylko w zakresie uprawnień do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, tj. gdy taka osoba ulegnie wypadkowi.

Ponadto, za pomocników rolnik będzie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne w takiej wysokości, jaką przewidziano za domowników rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Zapewni to pomocnikom rolników możliwość korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt zakłada też, że dochody pomocnika rolnika będą opodatkowane, dlatego rolnik będzie musiał przygotować informacje o przychodach osiągniętych z tytułu zawartej umowy do wykorzystania w formularzu PIT-8C i przesłać je do urzędu skarbowego do końca lutego następnego roku podatkowego.

Pozostałe regulacje odnoszą się m.in. do wyboru członków do Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników i wydatkowania środków z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Chodzi m.in. o zmiany dotyczące wyboru Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników (Rady Rolników). Projekt proponuje zmianę polegającą na usunięciu konieczności przeprowadzania przez ministra rolnictwa konsultacji ze zgłaszającymi organizacjami w zakresie wyboru członków Rady Rolników.

Większość regulacji ma obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

