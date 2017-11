Rynek fotoksiążek w Polsce i na świecie

Dominującym kanałem sprzedaży jest online (blisko 94% ogółu zamówień w Polsce i w Europie Zachodniej). Europie Zachodniej najczęściej zamówienia składane są w modelu z dostawą do domu (73% zamówień online), zaś 21% zamówień online to te z odbiorem w punkcie – w Polsce wartość ta wynosi aż 56%, a za przyczynę takiego stanu rzeczy uważa się niechęć polskiego konsumenta do płatności online. Znaczny odsetek polskich zamówień online z dostawą do domu zakłada płatność przy odbiorze.

Średnia cena fotoksiążki w Europie Zachodniej i Polsce mocno się różni, wynosząc w 2015 roku odpowiednio 31 euro w Europie Zachodniej i blisko 17 euro w Polsce – polski wynik to najniższa średnia cena wśród krajów CEE, do których poza Polską zaliczono Czechy, Węgry i Rosję, i dla których średnia wyniosła w 2015 roku 21,8 euro. Zakłada się, że to właśnie niskie ceny przyczyniły się do rozwoju polskiego rynku fotoksiążek.

Wartość rynku fotoksiążek w Europie zachodniej w 2020 roku prognozuje się na około 925 mln euro (przy 738 mln euro w roku 2014), podczas gdy dla Polski prognoza ta wynosi 10 mln euro, zaś dla Polski Czech, Węgier i Rosji – 85mln euro.

W kontekście wolumenu sprzedaży przewiduje się, że w 2020 roku wyniesie on dla Europy Zachodniej 28 mln sztuk (przy 24,15 mln w roku 2014), zaś dla Polski 0,65 mln sztuk (przy 0,37 mln sztuk w 2014). Region CEE rozumiany jako Polska, Czechy, Węgry i Rosja ma łącznie wygenerować wolumen rzędu 3,2 mln sztuk (przy 1,71 mln sztuk w 2014 roku).

Średnia cena fotoksiążki w Europie Zachodniej stale rośnie, na co może wpływać fakt, że konsumenci coraz częściej wybierają rozwiązania wysokiej jakości, do których zalicza się np. twarda okładka czy wydruk na wysokiej jakości papierze. Dodatkowo coraz większą popularnością cieszą się coraz obszerniejsze fotoksiążki, co w połączeniu z drukiem na szlachetnym materiale podnosi ich cenę. Choć na Zachodzie dynamika wzrostu wolumenu maleje, wartość rynku i średnia cena fotoksiążki rosną, co ma swoje źródła w nowych produktach wysokiej jakości i coraz wyższych marżach uzyskiwanych w kanale online (w tym mobile).

W Europie Zachodniej produkcja zdominowana jest przez CEWE z 26% udziałem w rynku w 2015 roku i 50 milionami sprzedanych fotoksiążek do 2017 roku.

Najpopularniejszy format fotoksiążki zarówno w Polsce, jak i w Europie Zachodniej to A4.

Źródło: CEWE

