Unijny budżet 2018 r.

18 listopada zakończyły się w Brukseli negocjacje pomiędzy Radą UE a Parlamentem Europejskim w sprawie budżetu UE na 2018 rok. Polskę reprezentował Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Sukces negocjacyjny

Uzgodniono, iż zobowiązania budżetu UE w przyszłym roku wyniosą ponad 160,1 mld EUR, przy płatnościach na poziomie 144,7 mld EUR. Polskim sukcesem w negocjacjach było zapewnienie finansowania polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej, działów budżetowych o szczególnym znaczeniu dla Polski, w sposób umożliwiający ich efektywną realizację. Finansowanie to będzie zapewnione zarówno na poziomie obecnych prognoz przekazanych przez Polskę i inne państwa członkowskie, jak i na okoliczność dalszego spodziewanego przyspieszenia realizacji projektów. Ten ostatni cel udało się osiągnąć dzięki doprowadzeniu do przyjęcia specjalnej deklaracji o płatnościach, wspólnie podpisanej przez Radę UE, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Mówi ona o tym, że w przypadku dalszego przyspieszenia realizacji projektów finansowanych z budżetu UE, w ciągu 2018 roku zostaną przyjęte zmiany finansowe na poziomie budżetu UE zapewniające spłacanie wszystkich wniosków o refundacje, jakie trafią do Komisji Europejskiej.

Na straży bezpieczeństwa i współpracy

Przyszłoroczny budżet unijny będzie także wspierać ochronę granic zewnętrznych i bezpieczeństwa w UE. Jednocześnie wzmocni działania realizowane przez UE poza jej granicami w celu eliminowania przyczyn migracji w krajach pochodzenia i tranzytu przy jednoczesnym silniejszym wsparciu działań wobec państw Partnerstwa Wschodniego. Gwarantuje zachowanie właściwej równowagi pomiędzy realizacją bieżących programów, a zapewnieniem środków na nowe wyzwania, wykorzystując do tego m.in. dostępne instrumenty elastyczności.

Wymierne korzyści dla Polski

Transfery w 2018 r. z budżetu UE do Polski szacowane są na ponad 50 mld PLN, przy składce do budżetu UE w wysokości ok 18 mld PLN.