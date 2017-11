Black Friday - poradnik UOKiK dla konsumentów

Black Friday, czyli po polsku Czarny Piątek, to dzień wielkich wyprzedaży, które rozpoczynają sezon świąteczny. W USA to już tradycja, ale od kilku lat także w Polsce sklepy przygotowują na ten dzień specjalne oferty, a klienci szturmują sklepy – również internetowe. Warto do zakupów podejść z rozsądkiem.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina: na wyprzedażach masz takie same prawa jak zwykle. Nie ma znaczenia, że towar został przeceniony, chyba że przyczyną obniżki była konkretna wada i zostałeś o niej poinformowany.

1. Reklamacje

- Kupujący ma prawo złożyć reklamację w ciągu dwóch lat od daty zakupu. Jeśli towar jest wadliwy, sprzedawca musi go naprawić, wymienić, obniżyć cenę albo zwrócić pieniądze – przypomina Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Zwrot w sklepie internetowym

A co jeśli buty okazały się za małe albo po prostu się rozmyśliłeś? Jeśli kupiłeś rzecz przez internet, masz 14 dni na jej odesłanie. Nie musisz podawać powodu, a sprzedawca ma obowiązek zwrócić pieniądze.

3. Zwrot w sklepie tradycyjnym

Trudniej może być z oddaniem nietrafionych zakupów w zwykłych sklepach. Tu wszystko zależy od dobrej woli sprzedawcy. Najlepiej zapytaj o taką możliwość i jej zasady przy zakupie. Musisz się dostosować do warunków sprzedającego, może np. zażądać oryginalnego opakowania, a pieniądze zwracać wyłącznie na kartę podarunkową.

4. Zakupy w sklepie zagranicznym

Pamiętaj, prawa konsumenta są jednakowe w całej Unii Europejskiej. Jeśli więc zrobiłeś zakupy w zagranicznym sklepie, także możesz reklamować wadliwy towar czy odesłać produkt nabyty w sklepie internetowym.

5. Czy okazja naprawdę jest okazją

Zdarza się, że na wystawie kuszą wielkie cyfry „70%”, ale taką zniżką objęte są tylko nieliczne towary. Sprawdź, ile dana rzecz kosztowała wcześniej. Uważaj na gratisy oraz zestawy – bywają droższe niż produkty kupowane oddzielnie.

6. Drożej przy kasie

Bądź czujny. Czasami kasjer żąda wyższej ceny, niż widnieje na metce czy półce. W takiej sytuacji masz prawo kupić rzecz po niższej cenie!

7. Bezpłatna pomoc

W przypadku wątpliwości lub problemów, zadzwoń na infolinię konsumencką 801 440 220, napisz maila na adres: porady@dlakonsumentow.pl, skontaktuj się z rzecznikiem konsumentów lub Inspekcją Handlową. Jeśli masz kłopoty ze sklepem z innego kraju UE, pomoc znajdziesz w Europejskim Centrum Konsumenckim, które należy do ECC-Net.