Obniżka akcyzy na piwo

"Ujednolicenie limitu zwolnienia dla wszystkich małych browarów produkujących piwo ma stanowić dla nich impuls do podnoszenia wielkości produkcji" - poinformowało PAP biuro prasowe Ministerstwa Finansów.

"Proponowaną zmianę w zakresie ujednolicenia limitów należy ponadto oceniać łącznie z wprowadzaną zmianą, dotyczącą podatników produkujących piwo, którzy współpracują ze sobą na podstawie umowy i w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podatkowy łącznie sprzedali do 200 000 hl piwa. Powoduje ona, że ze zwolnienia dla małych browarów mogą korzystać także tacy podatnicy. Celem tego zapisu jest udzielenie wsparcia dla tzw. browarów kontraktowanych" - dodało MF.

"Projekt ustawy oczywiście może podlegać zmianom podczas dalszych prac legislacyjnych" - zaznaczył resort finansów.

W komentarzu do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego współwłaściciel browaru rzemieślniczego Browar Kingpin Marek Kamiński uważa, że na proponowanej zmianie najbardziej zyskają duże browary regionalne, a najmniej - małe, rzemieślnicze. Wskazał, że kluczową zmianą jest wprowadzenie 50 proc. ulgi w akcyzie dla wszystkich producentów piwa, którzy sprzedają do 200 tysięcy hl piwa rocznie.

"Oznacza to istotną zmianę w dotychczas obowiązujących przepisach polegającą na zniesieniu progów wielkościowych uprawniających do zastosowania odpowiedniej wysokości ulgi w akcyzie" - wyjaśnił. Wskazał, że w przypadku produkcji do 20 tys. hektolitrów piwa – zwolnienie wynosi 30 zł/hl; do 70 tys. hl piwa – 15 zł/hl; do 150 tys. hl piwa – zwolnienie wynosi 12 zł/hl; do 200 tys. hl piwa – zwolnienie w wysokości 9 zł/hl.

Zdaniem Kamińskiego w praktyce zmiana doprowadzi do tego, że najmniejsze browary rzemieślnicze, korzystające do tej pory z maksymalnej ulgi, uzyskają jedynie niewielką dodatkową korzyść, podczas gdy duże browary regionalne, których obecna ulga w akcyzie była relatywnie niewielka, uzyskają znaczące obniżki w akcyzie.

"Biorąc pod uwagę fakt, że akcyzę płacimy w oparciu o ekstrakt początkowy piwa, dla większości piw proponowana przez ministra obniżka będzie oznaczała kilkunastoprocentową obniżkę akcyzy dla browarów rzemieślniczych, a kilkudziesięcioprocentową dla browarów regionalnych" - wyjaśnił. Tym samym, jak ocenił, resort finansów postanowił wesprzeć browary regionalne oferując jednocześnie symboliczne wsparcie dla browarów rzemieślniczych, które produkują poniżej 20 tys. hl rocznie.