Konstytucja Biznesu ma wejść w życie 1 marca 2018 r.

Zapytany kiedy, realnie, pięć projektów składających się na pakiet Konstytucji Biznesu wejdzie w życie, odpowiedział: "Przewidujemy, że 1 marca 2018 r." Według niego, w grudniu tego roku mogłoby się odbyć pierwsze czytanie w Sejmie, "więc ten termin jest jak najbardziej realny".

Mariusz Haładyj, pytany, jakie będzie znaczenie Konstytucji Biznesu dla polskich przedsiębiorców, czy można powiedzieć, że będzie to rewolucja, odpowiedział: "Taką ocenę zostawiłbym samym przedsiębiorcom. Aczkolwiek wychodziliśmy z takiego założenia, żeby to był akt prawny - przede wszystkim Prawo przedsiębiorców - który mocno odmieni naszą rzeczywistość gospodarczą, będzie silnym impulsem proprzedsiębiorczym i proinwestycyjnym".

Jak wskazał, oprócz tego, że jest sporo ustaw sektorowych w ramach pakietu 100 zmian dla firm, w Polsce potrzeba "aktu prawnego o charakterze fundamentalnym dla przedsiębiorców, który bardzo wzmocni klimat proprzedsiębiorczy w Polsce, ta ustawa takie zadanie ma spełniać".

"Na pewno naszym celem jest również mocne wejście Prawa przedsiębiorców w naszą rzeczywistość poprzez przeformułowanie relacji między administracją i biznesem, ale też zwiększenie świadomości prawnej przedsiębiorców oraz ich poczucia przewidywalności i pewności prawa" - podkreślił wiceminister rozwoju.

PAP zapytała też Haładyja, na ile istotne są zmiany, które zaszły w projekcie wskutek uzgodnień i konsultacji - z Konstytucji usunięto komisję wspólną rządu i przedsiębiorców, zmieniła się również formuła Rzecznika Przedsiębiorców, teraz jest to Rzecznik MŚP.

Jak odpowiedział, "w niewielkim stopniu wpływają one na Konstytucję Biznesu". "Nie one stanowiły bowiem wyznacznik mocy tego pakietu. Co do komisji wspólnej wydaje się, że argumenty Rady Dialogu Społecznego, że to ona jest forum, na którym można rozstrzygać kwestie, którymi miałaby zajmować się komisja, pokazują, że ten uszczerbek w Konstytucji Biznesu nie jest wielki" - ocenił.

Dopytywany o odebranie rzecznikowi kompetencji do wstrzymania dowolnej kontroli, odparł: "Było to niewątpliwie silne uprawnienie rzecznika. Z drugiej strony rzecznik w toku procesu legislacyjnego zyskał kilka kompetencji - np. związanych z wytaczaniem postępowań sądowych. Więc bilans po uzgodnieniach wydaje się nawet korzystniejszy niż wcześniej".

Haładyj zaznaczył, że Rzecznik MŚP to bardzo ważne rozwiązanie. "Dziś mali przedsiębiorcy nie czują się reprezentowani, brakuje im wsparcia w codziennej działalności, poziom zrzeszenia wśród drobnego biznesu jest bowiem bardzo niski" - argumentował.