Informacja o sytuacji podatkowej kontrahenta

Zmiany przewidują wyłączenie stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o wywiązywaniu się z niektórych obowiązków podatkowych. Chodzi np. o informacje o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych.

Nowela wprowadza też tryb udostępnienia tych informacji wskazując, że organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, będzie wydawał zaświadczenie w zakresie informacji o sytuacji podatnika, w tym informacji o niezłożeniu przez podatnika deklaracji, mimo upływu terminu na jej złożenie.

Ponadto, do istniejącego katalogu dowodów dodano, iż dowodami w postępowaniu podatkowym są również dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej KAS. Według rządu przyczyni się to do wyeliminowania mogących powstać wątpliwości i negowania przez podatników wykorzystywania przez organy skarbowe dokumentów zgromadzonych w ramach czynności analitycznych.

Zdaniem rządu proponowane zmiany przyczynią się do ochrony podatników przed poniesieniem konsekwencji nieuczciwości kontrahentów, tworzą też procedurę rzetelnej oceny kontrahentów oraz umożliwiają uzyskanie przez podatnika wiedzy na temat sytuacji podatkowej kontrahenta.

Teraz ustawa trafi do prezydenta. Zgodnie z nowelą, zmiany mają wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

