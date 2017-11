Zakaz handlu w niedziele - czy wejdzie w życie 1 stycznia 2018?

W tym momencie wejście w życie ograniczenia handlu w niedziele 1 stycznia 2018 r. jest mało prawdopodobne - powiedział w piątek szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.

Minister Kowalczyk pytany na antenie radiowej Trójki, czy ustawa o zakazie handlu w niedziele zacznie obowiązywać od początku 2018 r., odpowiedział, że "w tym momencie termin 1 stycznia jest mało prawdopodobny".

"Jeśli na następnym posiedzeniu będzie ten projekt uchwalony przez Sejm, to jakaś mała szansa jest, ale kalendarz legislacyjny już stawia mocno pod znakiem zapytania termin wejścia w życie 1 stycznia 2018 r." - zaznaczył.

Dopytywany, jaki termin jest zatem, jego zdaniem, realny odpowiedział: "To by trzeba było odliczać od uchwalenia przez Sejm tę datę. Jeśli dyskusja potrwa jeszcze trochę, to trudno mi tu się wypowiadać. To nie jest już w gestii rządu".

Kowalczyk zaznaczył, że "osobiście wolałby", żeby "wszystkie niedziele były wolne" od handlu. "Ale (...) rozumiem też obawy innych" - dodał.

W czwartek projektem ustawy o zakazie handlu w niedziele miał się zająć Sejm. Punkt ten został jednak skreślony z porządku obrad.

Według opinii przygotowanej przez MSZ do projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta zakaz handlu w wybrane dni w internecie wymagać będzie notyfikacji Komisji Europejskiej.

Szef sejmowej podkomisji ds. rynku pracy, poseł PiS Janusz Śniadek w rozmowie z PAP podkreślił, że w związku z wątpliwościami zawartymi w opinii MSZ konieczna będzie ingerencja w treść projektu ustawy o zakazie handlu w niedziele lub jego notyfikacja przez KE, co może potrwać do 13 miesięcy.

Pod koniec października sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny przyjęła projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele wraz z poprawkami naniesionymi podczas prac podkomisji ds. rynku pracy. Poprawki dot. m.in. tego, że handel miałby być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Podkomisja poszerzyła także katalog placówek, które byłyby wyłączone z zakazu handlu w niedziele.

