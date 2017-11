Pracodawcy popierają rozwiązania Konstytucji Biznesu

Według Rady Pracodawców RP środowisko pracodawców popiera między innymi takie propozycje zmian prawnych, jak wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy oraz zasady przyjaznej interpretacji przepisów (wątpliwości rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy), uregulowanie podstawowych zasad opracowywania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego – nacisk na ograniczenie obciążeń nakładanych na przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Poparciem cieszą się też propozycje rozwiązań polegające na ochronie przedsiębiorców przed zmiennością interpretacji prawa przez urzędników, ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców oraz organów (np. zasada proporcjonalności, zasada bezstronności), czy wprowadzenie tzw. ulgi na start, czyli zwolnienia z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne w okresie pierwszych sześciu miesięcy działalności – po ich upływie przedsiębiorca może skorzystać z istniejącego już 24-miesięcznego okresu obniżenia składek (tzw. mały ZUS).

W komunikacie Rady Pracodawców RP przypomniano, że pierwsze założenia ustaw z pakietu Konstytucji biznesu przedstawiono rok temu, w listopadzie 2016 r. "Projekty ustaw, z ustawą – Prawo przedsiębiorców na czele, opublikowano w lutym 2017 r. Na początku kwietnia br. Pracodawcy RP zaopiniowali pakiet ustaw, odnosząc się pozytywnie do generalnej idei oraz kierunku zmian proponowanych przez Ministra Rozwoju. Zgłosiliśmy poprawki do rozwiązań szczegółowych oraz zwróciliśmy uwagę na to, że Rzecznik Przedsiębiorców, którego powołanie przewiduje +Konstytucja biznesu+, powinien zostać wyposażony w dodatkowe uprawnienia" - czytamy.

Jak wskazano, "mimo upływu kolejnych miesięcy od zakończenia procesu konsultacji społecznych, +Konstytucja biznesu+ nie trafiła do Sejmu". "Nie została nawet przyjęta przez Radę Ministrów. W sierpniu br., z naszej inicjatywy, reprezentatywne organizacje pracodawców wystąpiły do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra-Członka Rady Ministrów, Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryka Kowalczyka z wnioskiem o przyspieszenie prac nad +Konstytucją biznesu+ poprzez przyjęcie pakietu ustaw przez Rząd i skierowanie ich do Sejmu w celu rozpoczęcia kolejnego etapu procesu legislacyjnego" - czytamy.