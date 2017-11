Pieniądze odkładane w ramach PPK będą stanowić oszczędności obywateli

Pytany był m.in. o to, czy przy pracach nad ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych były jakieś rozbieżności z resortem rodziny, bowiem prezentacja tego projektu była kilkakrotnie przekładana.

"To wynika z tego, że jest to niezwykle skomplikowany projekt. To projekt, który w zamyśle swoim miałby budować bardzo długoterminowe oszczędności dla milionów Polaków, być może nawet dla kilkunastu milionów Polaków, a w przyszłości - mam nadzieję - że dla wszystkich pracujących dorosłych Polaków. A to oznacza, że jest ogromna społeczna, polityczna odpowiedzialność za to, żeby ten system zbudować w odpowiedni sposób" - poinformował.

Dodał, że wszyscy pamiętają rekonstrukcję systemu emerytalnego z 1999 r. "Tam niesławnej pamięci OFE, które w taki sposób były u nas skonstruowane (...), że wysokość opłat, prowizji była niezwykle wysoka i korzystna z punktu widzenia zarządzających. Ale nawet nie to jest najważniejsze, tylko to, że (...) państwo musiało się coraz bardziej zadłużać po to, żeby płacić OFE na konta indywidualnych uczestników tych funduszy" - dodał.

Wskazał, że obecna propozycja dotyczy systemu dobrowolnego, ale opartego o mechanizmy stymulujące do wejścia do tego systemu. "Mam nadzieję, że on zbuduje dobrą, nową podstawę do tworzenia wartości w systemie emerytalnym, dla tworzenia wyższych emerytur" - wskazał wicepremier.

Pytany był, ile osób może skorzystać z systemu. "W pierwszej kolejności założyliśmy, że skorzysta z tego systemu 3-4 mln osób, czyli założenie jest dość konserwatywne, bo wydaje nam się, że w przyszłości, za 4-5 lat, mogłoby to być powyżej 7-8 mln osób. Trudno dzisiaj prognozować, zobaczymy jak ustawa wejdzie w życie (...). Jeśli to zostanie zaakceptowane przez parlament, ale przede wszystkim przez społeczeństwo, to będzie to wielki milowy krok w kierunku zarówno stworzenia cywilizowanego, dobrego systemu emerytalnego, ale również krok - makroekonomicznie - w kierunku budowy oszczędności w gospodarce narodowej, bo tego nam bardzo brakuje" - podkreślił.

Pytany był także o to, czyje będę pieniądze odkładane na kontach. "One będą należały do obywateli. Składać się na nie będzie po trosze pracodawca, po trosze państwo, pod warunkiem, że będzie płacił na to również obywatel. Jeżeli tak zdecyduje, to będą to jego środki, jego oszczędności, jego kapitał emerytalny, ale również oszczędności, które będą mogły być później przez fundusze inwestycyjne inwestowane w różnych miejscach w gospodarce" - powiedział.