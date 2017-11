Amortyzacja dziedziczonego majątku na dotychczasowych zasadach

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju ponownie przeanalizowały projekt nowelizacji ustawy PIT i CIT. Uzgodniły, że amortyzacja dziedziczonego majątku powinna pozostać bez zmian. W odniesieniu do darowizn zaproponowane zostanie rozwiązanie które umożliwi kontynuację amortyzacji. Zmiany odpowiadają na postulaty zgłaszane przez środowiska firm rodzinnych.

Obecnie, majątek otrzymany w ramach spadku lub darowizny podlega amortyzacji od wartości początkowej. Oznacza to de facto, że można wielokrotnie amortyzować te same składniki majątku, nabyte nieodpłatnie i zwolnione z podatku.

reklama reklama

Możliwość wielokrotnej amortyzacji bywa niestety nadużywana poprzez dokonywanie kolejnych darowizn w kręgu najbliższej rodziny. Dlatego w przygotowanym przez MF projekcie nowelizacji ustawy o PIT i CIT, którą teraz zajmuje się Senat, znalazły się propozycje rozwiązań uszczelniających system i ograniczających pole do nadużyć.

Polecamy: E-wydanie Dziennika Gazety Prawnej

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju uzgodniły jednak, że rozwiązanie pozwalające na amortyzację nabytego majątku od wartości początkowej powinno zostać przywrócone dla dziedziczonego majątku. Jest to uzasadnione potrzebą kształtowania dobrych warunków do zmian pokoleniowych w firmach jednoosobowych, wśród których większość to firmy rodzinne. Ułatwi to ustawa o zarządzie sukcesyjnym, nad którą pracuje Ministerstwo Rozwoju. Najpóźniej wraz z uchwaleniem tej ustawy planowane jest zatem przywrócenie dotychczasowych zasad amortyzacji dla spadkobierców, ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r.

W odniesieniu do darowizn zaproponowane zostanie natomiast rozwiązanie, które umożliwi kontynuację amortyzacji przez obdarowanego.

Zobacz: Finanse