Większa ochrona klientów ubezpieczeń od 1 stycznia 2018 r.

Ustawa służy przede wszystkim implementacji do polskiego prawa unijnego rozporządzenia, nakładającego obowiązek tworzenia przez instytucje rynku finansowego dokumentów zawierających kluczowe informacje o produktach oraz przekazywania ich klientom przed zawarciem umowy.

Rozporządzenie, nazwane PRIIP, dotyczy detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Zgodnie z założeniami rozporządzenia, dokument zawierający kluczowe informacje o produkcie powinien być sformułowany w sposób dokładny, rzetelny, jasny i nie wprowadzać konsumenta w błąd.

Ustawa wskazuje Komisję Nadzoru Finansowego jako organ odpowiedzialny za nadzór, przestrzeganie i egzekwowanie rozporządzenia unijnego w sprawie ubezpieczycieli oraz nakładanie kar administracyjnych za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia.

Według autorów projektu, w praktyce oznacza to, że zakłady ubezpieczeń, brokerzy ubezpieczeniowi, agenci ubezpieczeniowi, fundusze inwestycyjne oraz banki - oferujące detaliczne produkty zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne – będą musieli stosować przepisy rozporządzenia unijnego, a jeśli tego nie uczynią, zostaną obciążeni karami administracyjnymi nałożonymi przez KNF.

Określona została także wysokość kar administracyjnych, jakie będą nakładane, w zależności od rodzaju naruszenia, na osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne. W odniesieniu do zakładów ubezpieczeń, nakładane kary będą ustalane od przypisu składki brutto i będą one wyniosły 3 proc., natomiast w odniesieniu do innych jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych – będą naliczane w wysokości 3 proc. przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych.

Dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych kwotowo określona wysokość kary wynosi ponad 21,5 mln zł, natomiast w przypadku osoby fizycznej kara ta wynosi nieco ponad 3 mln zł.

