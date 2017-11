Moja firma > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Ustawa o jawności życia publicznego może zwiększyć obciążenia dla przedsiębiorców

Ustawa o jawności życia publicznego może zwiększyć obciążenia dla przedsiębiorców

Konfederacja Lewiatan oraz Startup Poland wystosowali list do wicepremiera Mateusza Morawieckiego i ministra Mariusza Kamińskiego, w której wyrazili swoje wątpliwości co do projektu ustawy o jawności życia publicznego. Alarmują, że przewidziane w nim rozwiązania mogą zaszkodzić firmom.