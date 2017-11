Rzecznik praw przedsiębiorców od 2018 r.

Ustawa powołuje nową instytucję – rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, który ma stać na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz osób prowadzących małe i średnie firmy. W szczególności ma on strzec swobody działalności gospodarczej, uczciwej konkurencji, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców. Ma także wpłynąć na pogłębienie zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej.

Kompetencje Rzecznika

W zakresie ochrony praw przedsiębiorców Rzecznik będzie mógł m.in. występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej a także o wydanie lub zmianę aktów prawnych; wnioskować o wydanie objaśnień prawnych jeśli przepisy budzą wątpliwości w praktyce ich stosowania; informować właściwe organy nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej. Rzecznik będzie także uprawniony do wystąpienia do Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa. Ponadto projekt przewiduje możliwość zwrócenia się Rzecznika o wszczęcie postępowania administracyjnego, wniesienie skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczenie w tych postępowaniach na tych samych prawach co prokurator.

Rzecznik będzie podejmował działania z urzędu lub na wniosek i badał czy organy administracji publicznej nie naruszają praw lub interesów przedsiębiorcy. Istotne uprawnienie Rzecznika to możliwość zwracania się do właściwych organów, organizacji lub instytucji publicznych z ocenami i wnioskami o podjęcie działań na rzecz przedsiębiorców. Będą one zobowiązane udzielić odpowiedzi na temat podjętych działań w terminie 30 dni.

Ważną kompetencją Rzecznika będzie opiniowanie aktów prawnych, które dotyczą interesów przedsiębiorców i zasad wykonywania działalności gospodarczej na obszarze Polski.

W toku prac nad ustawą zrezygnowano z planowanego przyznania Rzecznikowi bardzo istotnego uprawnienia - możliwości wstrzymania w szczególnie uzasadnionych przypadkach kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Rzecznika będzie powoływał Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra spraw gospodarki, który uprzednio będzie zobowiązany poprosić o opinię reprezentatywne organizacje pracodawców. Kadencja Rzecznika ma trwać 6 lat.

Etap legislacyjny: obecnie projekt jest konsultowany, niebawem ma trafić pod obrady Rady Ministrów.