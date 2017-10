mDowód osobisty dostępny od 2018 roku

Szefowa resortu odwiedziła Nowy Wiśnicz w woj. małopolskim, który jest jednym z czterech polskich miast, obok Łodzi, Koszalina i Ełku, gdzie trwa pilotaż związany z wdrażaniem mDokumentów.

Streżyńska poinformowała podczas spotkania, że projekt ustawy o mobilnym dowodzie osobistym wyszedł z Komitetu Stałego Rady Ministrów, w najbliższych dniach zajmie się nim rząd. Potem trafi do parlamentu i na biurko prezydenta.

„Końcówka pierwszego kwartału przyszłego roku jest realna, nawet uwzględniając wszelkie opóźnienia w pracach nad tą ustawą” - oceniła minister.

Według niej z dowodów w smartfonach najpierw będą korzystać osoby młode i lubiące nowinki technologiczne, które już teraz „wykazują zniecierpliwienie i wkurzenie, że ta usługa jeszcze nie jest dostępna”.

„Będzie to narastało, bo obserwujemy ten proces w innych krajach. Liczę na to, że Polacy, którzy w Europie słyną z otwartości na nowinki technologiczne, będą takimi +liderującymi użytkownikami+” - zaznaczyła Streżyńska.

Poinformowała, że mobilny dowód osobisty będzie pierwszym dokumentem dostępnym w ramach usługi mDokumenty. Po jego wdrożeniu pojawią się kolejne: pakiet kierowcy, zawierający dokumenty kierowcy i pojazdu, legitymacje studenckie i szkolne, dokumenty mieszkańca miasta, np. karta miejska, a także dokumenty emeryta i rencisty, osoby niepełnosprawnej czy karta dużej rodziny.

Obsługa mDokumentów nie wymaga instalowania na telefonie żadnej aplikacji - pełni on jedynie rolę narzędzia służącego do autoryzacji danych. Każdorazowo na telefon będzie przychodził SMS z unikatowym kodem, podobnym do tych, które używane są np. do dostępu do konta bankowego. Do skorzystania z testowanej usługi niezbędny jest telefon komórkowy oraz posiadanie Profilu Zaufanego.

Wszystkie informacje na temat obywateli korzystających z mDokumentów będą pozostawały w rejestrze państwowym. W przypadku zgubienia telefonu nie będzie to miało wpływu na poziom bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika.

Przedstawiciele resortu cyfryzacji zaprezentowali też nową aplikację, w której będzie można przechowywać wszystkie dokumenty udostępnione w formie mobilnej. Aplikacja, zabezpieczona hasłem pobiera dane z systemów rejestrów państwowych i umożliwia z jednej strony potwierdzenie swojej tożsamości, a z drugiej – weryfikację i wymianę danych z innymi osobami. Ma to znaczenie np. przy formalnościach związanych ze stłuczką samochodową.