Krajowy Zasób Nieruchomości już od 2018 r.

We wrześniu 2016 r. rząd przyjął Narodowy Programu Mieszkaniowy (NPM). To program adresowany do Polaków mających problem z najmem lub kupnem mieszkania. Jest on także jednym z priorytetowych narzędzi realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju o charakterze inwestycyjnym i społecznym - poinformowało CIR w poniedziałkowym komunikacie.

Główne cele programu to: zwiększenie dostępności lokali mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach i wykluczonych społecznie oraz poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa.

Realizacji tych zadań sprzyja pakiet Mieszkanie plus, który przewiduje takie działania jak stworzenie systemu wynajmu lokali, w tym z opcją dojścia do własności. Działania w tym zakresie realizuje aktualnie spółka BGK Nieruchomości, a od 2018 r. inwestycje rozpocznie również Krajowy Zasób Nieruchomości. Kolejnym krokiem jest uruchomienie programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego. Koordynatorem działań w tym zakresie jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa informacja przewiduje realizację przez różne resorty i urzędy centralne dodatkowych 23 działań. Zostały one podzielone na cztery obszary priorytetowe - poinformowało CIR w poniedziałkowym komunikacie.

Pierwszy z nich zawiera działania różnych resortów, które zmierzają bezpośrednio do zwiększenia dostępnych zasobów mieszkaniowych poprzez wsparcie różnorodnych form budownictwa. "Realizowane będą np. programy wsparcia budownictwa ekologicznego i drewnianego opracowane przez Ministerstwo Środowiska. Chodzi też o inne działania wspierające zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych obywateli, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, takie jak np. pomoc osobom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych, czy pomoc kredytobiorcom mającym problemy z regularną spłatą rat kredytu hipotecznego" - podano.

Innym działaniem jest zapewnienie stabilnego i efektywnego finansowania. W tym obszarze określono działania związane z zapewnieniem finansowania dla przyjętych w przeszłości programów mieszkaniowych, takich jak "Rodzina na Swoim" czy "Mieszkanie dla Młodych", a także systemu refundacji premii gwarancyjnych dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych.

Kolejny obszar dotyczy instrumentów, które mają na celu przede wszystkim poprawę stanu technicznego i efektywności energetycznej zasobów mieszkaniowych. Będzie się to odbywało m.in. przy wsparciu z programu inwestycji termomodernizacyjnych ze środków Narodowego oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Działania zawarte w ostatnim obszarze dotyczą przygotowania rozwiązań legislacyjnych, które będą miały pozytywny wpływ na sytuację mieszkaniową w Polsce. Dotyczy to np. propozycji takich zmian w szkolnictwie zawodowym, by zapewnić lepsze kształcenie fachowców poszukiwanych na rynku budowlanym.

"Główne przedsięwzięcia wskazane w Narodowym Programie Mieszkaniowym wraz z działaniami uzupełniającymi, powinny przyczynić się do skutecznej realizacji ambitnych celów deklarowanych w NPM. Powinno to przynieść prawdziwy przełom cywilizacyjny w dostępności mieszkań dla obywateli oraz poprawie ich standardu technicznego, czyli znacząco polepszyć warunki mieszkaniowe społeczeństwa" - czytamy w komunikacie.(PAP)

