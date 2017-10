Split payment 2018 - rachunki VAT

Sejmowa komisja finansów publicznych nie zgodziła się w czwartek, by – po wprowadzeniu podzielonej płatności w VAT (tzw. split payment) - umożliwić bankom pobieranie opłat za prowadzenie rachunków VAT, co postulował sektor bankowy.

Zdaniem wiceprezesa ZBP Jerzego Bańki, zapłacą za to pozostali klienci – w wyższych opłatach lub niższych odsetkach.

Sejmowa komisja finansów publicznych wprowadziła w czwartek szereg poprawek zgłoszonych przez sejmowych legislatorów oraz kilka zmian merytorycznych zaproponowanych przez Sylwestra Tułajewa (PiS), które uzyskały pozytywną akceptację resortu finansów.

Jak wyjaśnił poseł, jedna z jego poprawek "ma na celu przyspieszenie doręczeń bankom oraz SKOK-om postanowień zawierających zgodę naczelnika urzędu skarbowego na przekazanie środków zgromadzonych przez podatnika rachunku VAT".

Inna jego poprawka dotyczy zmiany modelu prowadzenia rachunków VAT. Zgodnie z poprawką bank będzie otwierał jedne rachunek VAT dla wszystkich prowadzonych rachunków rozliczeniowych, zaś posiadacz tych rachunków będzie mógł złożyć wniosek o prowadzenie więcej niż jednego rachunku VAT dla posiadanych rachunków, jeśli uzna to za wygodniejsze rozwiązanie.

Pierwotnie projekt przewidywał, że do każdego rachunku rozliczeniowego miał być przypisany jeden rachunek VAT.

Na kwestię ewentualnych zysków banków i SKOK-ów w związku z wprowadzeniem rachunków VAT zwrócił uwagę Janusz Cichoń z PO. Według niego instytucje te staną się beneficjentami zmiany, bowiem będą dysponować "darmowym pieniądzem".

Natomiast wiceprezes Związku Banków Polskich Jerzy Bańka zarzucił jednemu z przepisów rażące naruszenie Konstytucji. Wskazał na regulację, która mówi, że "prowadzenie rachunku VAT nie może wiązać się z dodatkowymi prowizjami i opłatami dla banku".

"To jest przepis, który godzi w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej" – powiedział. Zapewnił, że sektor bankowy poniesie ogromne nakłady inwestycyjne, nawet do kilkuset milionów złotych, tymczasem zmiana pozbawia banki choćby możliwości uzyskania zwrotu tych kosztów. Zwrócił uwagę na daleka ingerencję w bankowe systemy IT i problemy natury techniczno-operacyjnej.

"Uważamy, że pozbawienie możliwości pobierania opłat jest w sposób jednoznaczny niekonstytucyjne" – powiedział. Złożył propozycję korekty, która – jak wyjaśnił – sprowadza się do tego, że opłata za przelew w mechanizmie podzielonej płatności nie mogłaby być wyższa niż za zwykły przelew.

