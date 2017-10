Ponad 1000 uwag do projektu o ochronie danych osobowych - RODO 2018

Ponad 1000 uwag zgłoszono w trakcie konsultacji publicznych do projektu ustawy o ochronie danych osobowych - poinformował we wtorek resort cyfryzacji. Jak powiedziała minister cyfryzacji Anna Streżyńska, trzeba wyważyć miedzy interesem przedsiębiorców, a "ochroną interesu ludzi w sieci".

"To, co robimy reformując system ochrony danych osobowych, to jest pozytywna rewolucja. Reforma ochrony danych osobowych to jest coś, co dotyka całego naszego życia. Bo przeciętny użytkownik cyfrowego świata nie zdaje sobie sprawy z tego, w jaki sposób jego dane, informacje, jego prywatność są na zapleczu tych wielkich systemów, serwerów usługowych, są wykorzystywane i mielone" - powiedziała Streżyńska.

Dodała, że w sprawie przepisów o ochronie danych osobowych bardzo ważne jest wyważenie "pomiędzy interesem przedsiębiorców, pomiędzy wolnością biznesową przedsiębiorców, swobodą gospodarczą, kreatywnością, a ochroną interesów ludzi w sieci i ochroną ich danych".

Dyrektor departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji i koordynator reformy ochrony danych osobowych dr Maciej Kawecki poinformował, że od 13 września do 13 października br. w ramach konsultacji publicznych dotyczących projektu ustawy wpłynęło ponad 1000 uwag. Jak mówił, najwięcej uwag zostało przekazanych przez przedsiębiorców, izb gospodarczych i organizacji społecznych.

Wśród nich najwięcej dotyczyło m.in. rozwiązania, iż urząd ochrony danych osobowych byłby uprawniony do wydawania przedsiębiorcom certyfikatów poświadczających standardy ochrony danych osobowych. Kawecki wskazał, że przedsiębiorcy zwracali uwagę, iż kompetencje te powinny być przeniesione do innego urzędu, bo urząd ochrony danych osobowych z jednej strony będzie prowadził postępowanie ws. naruszenia przepisów ustawy i będzie miał możliwość przyznawania kar finansowych a z drugiej - będzie wydał certyfikaty w sprawie spełniania standardów dot. ochrony danych osobowych.

Zgodnie z propozycją resortu przedsiębiorca, aby uzyskać certyfikacji musi złożyć wniosek o certyfikacji do urzędu i przedstawić, w jaki sposób zabezpiecza dane osobowe. W trakcie procedury sprawdzania może się okazać, że naruszył przepisy o ochronie danych i wtedy organ z urzędu jest uprawniony do wszczęcia postępowania.

Jak wskazał Kawecki przedsiębiorcy wskazywali w uwagach, że może tutaj zachodzić konflikt interesów. "Organ, który jest uprawniony do karania, jednocześnie jest uprawniony do certyfikowania, co powoduje, że przedsiębiorcy będą się bali korzystać z certyfikacji" - powiedział. Poinformował, że w resorcie w ramach koncepcyjnych rozważa się przyznanie uprawnień certyfikacji innemu urzędowi.

