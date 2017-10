Ułatwienia dla firm w 2018 r.

Wicepremier Morawiecki i wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj poinformowali, że od początku ubiegłego roku w życie weszło już ponad 100 realnych ułatwień dla biznesu. Są to m.in.:

jednorazowe odpisy amortyzacyjne do 100 tys. zł,

pełna księgowość dopiero po osiągnięciu 2 mln euro rocznych przychodów,

Rejestr Należności Publicznoprawnych, w którym od 1 stycznia będzie można sprawdzić czy kontrahent nie zalega np. z podatkami,

zakaz wielokrotnej kontroli tej samej sprawy,

spory o kwoty do 20 tys. zł w szybszym postępowaniu uproszczonym.

"W przygotowaniu są kolejne ułatwienia. Finiszujemy z rządowymi pracami nad oczekiwaną Konstytucją Biznesu. Przedstawiliśmy niedawno pakiet rozwiązań dotyczących sukcesji w firmach rodzinnych. Szykujemy przepisy dotyczące nowego typu spółki dla młodych innowacyjnych firm – tzw. prostej spółki akcyjnej" - podkreślał wicepremier Morawiecki.

Poinformował również, że kolejna ustawa z ponad 50 uproszczeniami, głównie podatkowymi, trafiła pod koniec września do konsultacji i uzgodnień. - "Szacujemy, że pozwolą one zaoszczędzić firmom 3,8 mld zł w 10 lat" – powiedział.

Przykładowe ułatwienia z tej ustawy:

wynagrodzenie małżonka jako koszt uzyskania przychodu,

jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł,

„mały podatnik” do 2 mln euro przychodów,

jasne przepisy dla spółek z o.o.,

ulga na złe długi.

W Polsce działa prawie 2 mln firm. 99,8 proc. z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa. 96 proc. to mikroprzedsiębiorstwa. Około 1 mln MŚP to firmy rodzinne. MŚP generują co drugą złotówkę PKB. Same mikroprzedsiębiorstwa – co trzecią.

