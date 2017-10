Polecamy książkę Karoliny Jóźwik „Myślenie wizualne 2.0”

W każdej pracy, bez względu na to, czy jesteś trenerem, mówcą, handlowcem, menedżerem, czy może wszystkim naraz, jest taki moment, kiedy mierzysz się z wyzwaniem prezentacji publicznej. Na rynku dostępnych jest mnóstwo narzędzi, które zostały stworzone po to, aby nam tę prezentację ubarwić. Jednym z najsilniejszych jest myślenie wizualne, gdyż większość ludzi to wzrokowcy, którzy lepiej zapamiętują informacje przedstawione za pomocą obrazu. Treść jest wtedy czytelniejsza i atrakcyjniejsza. Jednak mówcy na pytanie, dlaczego nie używają w swoich prezentacjach elementów graficznych, najczęściej odpowiadają: „ponieważ nie umiem rysować”. Karolina Jóźwik przekonuje, że potrafi to robić absolutnie każdy, a samo rysowanie nie jest kwestią talentu, lecz sposobu i przede wszystkim – ciągłego eksperymentowania.

Dziś, gdy prezentacje multimedialne zalewają sale szkoleniowe na całym świecie, sami uczestnicy wystąpień, warsztatów czy nawet zwykłych spotkań biznesowych stają się coraz bardziej wymagający, jeśli chodzi o formę przekazywania treści. Co można zrobić, by się wyróżnić? Sięgnij po Myślenie wizualne 2.0! To wyjątkowa propozycja dla wszystkich, którzy szukają inspiracji i chcą udoskonalić swoje prezentacje, wykorzystując nietypowe w czasach PowerPointa elementy. Dzięki sprawdzonym trikom i zastosowaniu kilku prostych rysunków uda ci się nie tylko zrobić wrażenie na słuchaczach, ale także lepiej przekazać informację, a twoim odbiorcom pozwolą one lepiej zinterpretować i przyswoić przekazywaną im wiedzę. Gwarantuję ci, że gdy zdecydujesz się zabrać ze sobą jedynie mazaki, twoi słuchacze docenią ten gest, a dodatkowo skupią uwagę zdecydowanie bardziej na tym, co prezentujesz – przekonuje Karolina Jóźwik, certyfikowany trener biznesu.

W książce Myślenie wizualne 2.0 autorka uczy nie tylko podstaw rysunku, pokazując podstawowe kształty i techniki, lecz także przedstawia mnóstwo ćwiczeń pobudzających kreatywność oraz podstawowe zasady udanej prezentacji. Jestem trenerem i pasjonatką procesów sprzedaży. Od pewnego czasu jestem zakochana w stosowaniu myślenia wizualnego w biznesie. Obserwując efekty, jakie ono przynosi, postanowiłam podzielić się z wami całą masą sprawdzonych pomysłów na korzystanie z niego w różnych sytuacjach wraz z porządną dawką inspiracji – pisze we wstępie.

Wybrane opinie o książce:

Szukasz twórczej rozrywki, a zarazem biznesowego i życiowego rozwoju? Nie mogłeś trafić lepiej! Ta książka jest nietuzinkowa, nieszablonowa i nielinearna, a przy tym wszystkim bardzo inspirująca. Serdecznie polecam!

Jakub B. Bączek, trener mentalny mistrzów świata

Moje pierwsze spotkanie z „mapowaniem myśli” miało miejsce w 1994 roku, było po niemiecku, trwało dwa dni i kosztowało majątek… A tu mamy jasny przekaz, świetne przykłady i – za rozsądną cenę – od naszej Karoliny. Stawiajmy na polskie przykłady i chwalmy naszych twórców. Polecam każdemu, kto uważa, że jego praca jest bardzo poważna oraz żmudna i ciężka. Książki Karoliny, jej propozycje to świetna terapia relaksująca na niemalże każdą naradę oraz spotkanie biznesowe. Szczerze polecam!

Robert Krool, mentor, prezes zarządu Fundacji LifeSkills

Już po raz drugi mam przyjemność zapowiedzieć tę… sam nie wiem, czy to książka, poradnik, zeszyt ćwiczeń, kompendium inspiracji, zestaw instrukcji? Jeden dobry „bazgroł” zamiast wielu słów. Karolina w piekielnie dobry sposób pokazuje, jak się wyróżnić, stosując zwykły prosty rysunek. Prosto w punkt. To niewiarygodne, jak wielka moc tkwi w wizualizacjach. Zachęcam do próbowania, rysowania, przełamywania schematów i dobrej zabawy z tą… pozycją.

Dariusz Milczarek, entuzjasta sprzedaży, prelegent, partner zarządzający Sandler Training Polska, członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców

Boskie! Niby proste – trzy kreski, kółko, jakaś strzałka – i już widzisz problemy, związki między nimi. Przyspiesza zrozumienie, ułatwia myślenie, podsuwa nieoczywiste rozwiązania. Książka dla każdego, kto staje przed innymi – od prezesa po studenta.

Marek Skała, trener warsztatowy, mówca inspiracyjny, autor książek

Moi koledzy napisali wszystko, pod czym sam się podpisuję. Książka Karoliny bardzo mocno wspiera rozwój wizualnej kreatywności. Jeśli szkolisz, mówisz, występujesz, to na pewno jej potrzebujesz.

Jacek Walkiewicz, psycholog

Kiedy recenzowałem pierwszą książkę Karoliny, mówiłem: „Nie umiem rysować”. Po jej przeczytaniu i treningu, który mi zaserwowała, coś tam już naszkicować potrafię. Z dużą radością wziąłem do ręki nowy tytuł. Znowu rzuciłem się w wir rysowania, powtarzania markerem podsuwanych wzorów. I kolejny już raz widzę tego efekty. Zapraszam do pójścia taką samą drogą.

Rafał Żak, trener/mówca/autor nagradzanych książek z obszaru rozwoju kompetencji

O autorce:

KAROLINA JÓŹWIK – certyfikowany trener biznesu z zakresu sprzedaży i rysunku biznesowego. Ekspert z zakresu komunikacji z klientem i metod pozyskiwania klientów na rynku. Na swoich szkoleniach uczy umiejętności wykorzystania rysunku jako elementu wspierającego procesy sprzedażowe. Współautorka książki Myślenie wizualne w biznesie. Ty też potrafisz rysować (MT Biznes 2016). Współtwórca bloga www.sales-strategy.pl i publikacji poświęconych schematom rysowania w biznesie.

Karolina Jóźwik

Myślenie wizualne 2.0

Skuteczna komunikacja

176 stron, oprawa kartonowa na czarnej sprężynie, cena 49,90 zł

wyd. MT Biznes

premiera 15 września 2017 r.