Zmiany w CIT od 1 stycznia 2018 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Minister rozwoju i finansów będzie mógł publikować na stronie resortu w Biuletynie Informacji Publicznej informacje zawierające podstawowe dane podatkowe największych firm – podatników CIT. Upublicznianie tych danych nie naruszy przepisów o tajemnicy skarbowej.

Informacja będzie wynikała z zeznania podatkowego i będzie dotyczyć indywidualnych danych podatnika CIT takich jak: 1) nazwa i numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP); 2) wskazanie roku podatkowego; 3) informacje o wysokości: osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, podstawy opodatkowania, kwoty należnego podatku. W informacji będzie można także wskazać procentowy udział kwoty podatku należnego w zysku brutto podatnika, wykazanym w sprawozdaniu finansowym za ten sam rok.

Podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatkowych będzie dotyczyć podatkowych grup kapitałowych (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów) i podatników (innych niż podatkowe grupy kapitałowe), u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro.

Podatnik, którego dane podano do publicznej wiadomości będzie mógł złożyć wniosek do ministra rozwoju i finansów o ich usunięcie lub sprostowanie. Indywidualne dane podane do publicznej wiadomości będą co kwartał aktualizowane (według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym kończy się dany kwartał roku kalendarzowego). Indywidualne dane podatnika będą upubliczniane przez 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały opublikowane).

W ramach UE toczą się prace, z których wynika, że wzmocniona kontrola publiczna nad podatkiem od osób prawnych, płaconym przez międzynarodowe firmy prowadzące działalność w Unii, jest istotnym elementem umożliwiającym wspieranie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw za uczciwą konkurencję i dobrobyt osiągany dzięki podatkom. Znowelizowane regulacje wpisują się zatem w działania międzynarodowe, których celem jest przeciwdziałanie tzw. optymalizacji podatkowej oraz wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym w kwestii przestrzegania zasady: podatki płacimy tam, gdzie osiągamy zysk – w tym kontekście można ja uznać za istotny czynnik budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Proponowane przepisy powinny też pośrednio skłaniać podatników do prawidłowego i rzetelnego wypełniania zobowiązań podatkowych. Mają też w pewnym stopniu zapewnić przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu, które Komisja Europejska uznała za jeden z politycznych priorytetów Unii Europejskiej w ramach realizacji strategii na rzecz sprawiedliwego i skutecznego systemu opodatkowania osób prawnych. W dalszej perspektywie przedstawione rozwiązania mają ograniczyć uzyskiwanie przez niektóre podmioty nieuzasadnionej ekonomicznie przewagi konkurencyjnej na rynku, co bardzo niekorzystnie wpływa przede wszystkim na małe i średnie firmy.

Publikacja danych wynikających z zeznań podatkowych może dotyczyć ok. 2 tys. podatników (wg danych za 2015 r.). Zasadniczo po raz pierwszy upublicznione zostaną dane podatkowe z zeznań podatkowych za 2017 r.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 r.