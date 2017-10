Polecamy książkę „Negocjacyjne zoo” autorstwa Grzegorza Załuskiego

Wszyscy negocjujemy niemal każdego dnia – rozmawiając z partnerem, z dzieckiem, nawet podczas rozmowy z panią, od której kupujemy warzywa. Szczególnie w biznesie negocjacje to chleb powszedni. To na nich w dużej mierze opierają się nasze relacje z kontrahentami, partnerami biznesowymi czy dostawcami. W rezultacie nieważne co negocjujemy – ważne, abyśmy odnieśli w tym sukces.

Powodzenie każdej pertraktacji zależy od pozycji, doświadczenia, nastawienia i odpowiedniego przygotowania. Każde negocjacje mogą być łatwe i przyjemne, pod warunkiem, że się do nich solidnie przygotujemy i możliwie jak najszybciej rozpoznamy negocjacyjnego partnera. I tu przychodzi nam z pomocą Grzegorz Załuski. Doświadczony negocjator, konsultant i trener biznesu, który od wielu lat wspiera działania negocjacyjne osób prywatnych, menedżerów i właścicieli firm oraz całych organizacji, stworzył Negocjacyjne zoo – praktyczne kompendium technik negocjacyjnych.

Autor odwołuje się do pięciu gatunków zwierząt: słonia, żółwia, lisa, ryby i geparda, przypisując ich cechy określonym typom negocjatorów, dzięki czemu łatwo i intuicyjnie możemy przyswoić sobie pewne schematy myślenia i działania. Grzegorz Załuski część teoretyczną ograniczył do niezbędnego minimum i skupił się przede wszystkim na doskonaleniu praktycznych umiejętności z zakresu dobierania metod i technik negocjowania do typu osobowości kontrahenta. Inaczej bowiem będziemy prowadzić negocjacje z powolnym żółwiem, który stale korzysta z procedur i nie spieszy się z podejmowaniem decyzji, a inaczej z chytrym lisem, który wszystko chce uzyskać jak najszybciej, tu i teraz. Technika skuteczna w przypadku śliskiej ryby, która jeśli tylko opuści swoje otoczenie, wpada w panikę i agresję, nie zadziała w przypadku silnego i spokojnego słonia o doskonałej pamięci. Wszystkie te zależności zostały opisane w przejrzysty sposób, jasnym językiem, aby z tej książki mógł skorzystać każdy – zarówno doświadczony, jak i początkujący biznesmen.

Mówi się, że dobre przygotowanie do pertraktacji jest siedmiokrotnie bardziej czasochłonne niż same rozmowy negocjacyjne. Już nie. Negocjacyjne zoo w perfekcyjny sposób upraszcza nam to zadanie i pozwala efektywnie przygotować, przeprowadzić i z sukcesem zakończyć każdy proces negocjacyjny. Forma książki (podręcznik z kolorowymi mapami strategii negocjacyjnych) ułatwia praktyczne korzystanie z niej, uczenie się na bieżąco i sprawne przygotowanie się do każdych negocjacji.

Wybrane opinie o książce:

„Negocjacyjne zoo” to ciekawy poradnik zarówno dla osób stawiających pierwsze kroki w biznesie, jak i tych, którzy chcieliby sobie przypomnieć etapy, taktyki i techniki negocjacyjne. Autor prowadzi czytelnika poprzez proces negocjacji, zwracając szczególną uwagę na kluczowe czynniki sukcesu: na to, o czym musimy pamiętać, i na to, o czym nie możemy zapomnieć. Po przeczytaniu książki będziemy wiedzieli, jak dużo możemy zyskać – albo stracić, jeśli nie przejrzymy „gry" przeciwnika i nie dopasujemy do niej swojego działania – w końcu negocjacje to gra.

Bartosz Olejarski, Marketing and Sales Director OTC Sandoz Polska

Mądrze jak sowa, ale bez żabiego nadęcia, prosto jak krowie na granicy i z małpim poczuciem humoru autor „Negocjacyjnego zoo” w pomysłowy sposób przełożył skomplikowane arkana negocjacji na praktyczny i przystępny podręcznik dla każdego. Obowiązkowa lektura dla negocjatorów, którzy szukają porady wieloletniego praktyka.

Konrad Szałkiewicz, General Manager – Herbalife Polska, Czechy i Słowacja

Błyskotliwie napisana książka, która w prosty i przejrzysty sposób przedstawia meandry negocjacji biznesowych. Postaci zwierząt służą do przedstawienia najczęściej spotykanych profili negocjatorów, przez co czyta się tę książkę z ciekawością i ma ona swój logiczny rytm. Dużym atutem książki są liczne przykłady praktyczne, pokazujące duże doświadczenie biznesowe autora oraz pasję, z jaką łączy on praktykę z teorią. Negocjujemy całe życie; polecam tę lekturę – pomoże ona rozpoznać, kto stoi po drugiej stronie i jakie są jego motywacje.

Magdalena Bartoszewicz, Head of Sales – Sony Mobile Communications

Książka Grzegorza Załuskiego nie tylko daje wgląd w teorię negocjowania, ale przede wszystkim przekazuje wyjątkowo praktyczne rady do natychmiastowego zastosowania, od pierwszej strony książki. Umiejętność stosowania technik negocjacji w praktyce jest ważna w wielu funkcjach handlowych, ale dla menedżera absolutnie niezbędna. Czas poświęcony na przeczytanie tej książki to znakomita inwestycja w osobisty rozwój.

Toni Hyyrylainen – Business Manager, Sanoma Media (Finland)

O autorze:

GRZEGORZ ZAŁUSKI – doświadczony negocjator, konsultant i trener biznesu. Od wielu lat wspiera działania negocjacyjne osób prywatnych, menedżerów i właścicieli firm oraz całych organizacji. Wieloletni praktyk w zarządzaniu sprzedażą oraz całymi strukturami przedsiębiorstwa. Przez kilkanaście lat pracy zawodowej zajmował wysokie stanowiska menedżerskie w największych firmach międzynarodowych. Czynny mediator, wpisany do wykazu instytucji i osób godnych zaufania w Sądzie Okręgowym w Warszawie, certyfikowany coach, współpracujący z menedżerami najwyższych szczebli oraz właścicielami firm. Ekspert mowy ciała, a także certyfikowany Instruktor Programu YOU CAN’T LIE TO ME – Body Language Institute w Waszyngtonie.

Grzegorz Załuski

Negocjacyjne zoo

Strategie i techniki negocjacji w pigułce

116 stron, oprawa miękka, cena 39,90 zł

wyd. MT Biznes

premiera 15 września 2017 r.