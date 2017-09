Polecamy książkę „Świadomy kapitalizm – to się opłaca!”

Niektórzy uważają, że koncepcja świadomego kapitalizmu jest idealistyczna i niepraktyczna. W ich oczach świat biznesu jest polem twardej, brutalnej walki. W tym świecie dobrzy i mili ludzie zawsze kończą jako ostatni. Dla tych, którzy tak postrzegają biznes, świadomy kapitalizm rzeczywiście jest tylko nieosiągalnym marzeniem idealistów z głowami w chmurach.

Współzałożyciel firmy Whole Foods Market John Mackey oraz profesor marketingu i współzałożyciel organizacji Conscious Capitalism, Inc. Raj Sisodia twierdzą, że zarówno biznes, jak i kapitalizm są z gruntu dobre, i udowadniają tę tezę na przykładzie najbardziej znanych i odnoszących sukcesy firm współczesnego świata. Od Southwest Airlines, UPS-a, Taty i Costco aż do Panery, Google’a, The Container Store i Amazona – wszystkie te przedsiębiorstwa tworzą wartość dla wszystkich interesariuszy: klientów, pracowników, dostawców, inwestorów, społeczności oraz środowiska naturalnego. Świadomy kapitalizm sprawdza się w firmach wszystkich typów i rodzajów, gdyż zapewnia poziom efektywnej wydajności, której tradycyjne przedsiębiorstwa nie są w stanie dorównać. Świadome firmy cieszą się wyższą sprzedażą w stosunku do wartości swoich środków trwałych, mają wysoce wydajnych i skutecznych pracowników, wydają pieniądze tam, gdzie przynosi to znaczącą korzyść dla klientów, i nie marnują swoich zasobów na rzeczy, które nie dodają wartości. Działają świadomie, dzięki czemu mają wszystko pod kontrolą – piszą w książce Świadomy kapitalizm – to się opłaca! jej autorzy.

Mackey i Sisodia udowadniają, że cztery podstawowe założenia – wyższy cel, integracja interesariuszy, świadome przywództwo oraz świadoma kultura i świadome zarządzanie – mogą pomóc w budowie silnych przedsiębiorstw, realizacji pełnego potencjału kapitalizmu i stworzeniu bardziej pozytywnego środowiska życia dla nas wszystkich. Przywołane przez nich liczne przykłady potwierdzają, że prowadzenie biznesu w sposób zgodny z założeniami świadomego kapitalizmu nie tylko jest źródłem dobrostanu i szczęścia dla wszystkich interesariuszy, ale także stanowi sekret uzyskania trwałych sukcesów. Tradycyjne przedsiębiorstwa zmuszone do konkurencji ze świadomymi firmami wkrótce odkrywają ich siłę, mądrość i odporność. Wystarczy zapytać dowolnego dyrektora z linii American Airlines, która ogłosiła już bankructwo, jak to było konkurować z Southwest Airlines przez ostatnie 40 lat.

Nawet jeśli większość istniejących firm nie jest w stanie lub nie chce przyjąć zasad świadomego kapitalizmu, to w dłuższej perspektywie nie będzie miało to żadnego znaczenia, jako że coraz więcej świadomych przedsiębiorców będzie otwierało swoje świadome firmy, które szybko prześcigną tradycyjne przedsiębiorstwa i z czasem wyrugują je z rynku. Kapitalizm wolnorynkowy jest niezwykle dynamiczny, a jego procesy „kreatywnej destrukcji” (w wyniku których lepsze i skuteczniejsze rozwiązania nieustannie zastępują stare) dają pewność, że za jakiś czas lepsza filozofia biznesowa zatriumfuje.

Wybrane opinie o książce:

Pełna cennych przemyśleń.

„Financial Times”

Kup ją. Przeczytaj. Wdróż. To prawdziwy przewodnik po przyszłości.

„Forbes”

Wszystkim polecam wysłuchanie tego, co oni mają do powiedzenia.

Howard Schultz, prezes i dyrektor generalny Starbucksa

Obowiązkowa lektura dla wszystkich, którzy potrzebują jeszcze argumentów za tym, że stare sposoby prowadzenia biznesu są już nieaktualne.

Paul Polman, dyrektor generalny Unilevera

Dzięki tak jasnemu i przemyślanemu sposobowi przedstawienia założeń świadomego kapitalizmu Raj i John pomogli mi zrozumieć siłę tkwiącą w trwałości naszej firmy, podnosząc moją świadomość w kierowaniu REI w taki sposób, by służyła ona nowemu pokoleniu miłośników spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz osób troszczących się o środowisko.

Sally Jewell, dyrektor generalny REI

Świadomy kapitalizm – to się opłaca! to długo oczekiwane przedstawienie i wyjaśnienie zalet kapitalizmu wolnorynkowego – który, jeśli jest właściwie zastosowany, jest najlepszym systemem ekonomicznym – z jednoczesnym pragmatycznym i inspirującym wezwaniem do kierowania się w biznesie poczuciem wyższego celu i wartościami humanistycznymi. Chylę czoła przed założeniami świadomego biznesu!

Herb Kelleher, były prezes i dyrektor generalny Southwest Airlines

Podróż Johna Mackeya do przebudzenia jest inspiracją nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla każdego, kto wierzy w nową definicję sukcesu dla kapitalizmu – taką, która obejmuje zarówno pozytywny wpływ tego systemu na społeczeństwo, jak i tradycyjne miary biznesowe.

Biz Stone, współzałożyciel i dyrektor kreatywny Twittera

O autorach:

John Mackey, współzałożyciel i jeden z dyrektorów generalnych Whole Foods Market, doprowadził tę sieć sklepów z naturalną i organiczną żywnością do miejsca, w którym znajduje się ona obecnie – rozwinął ją do wartego 11 miliardów dolarów przedsiębiorstwa, które należy do 300 największych firm Ameryki według magazynu „Fortune”. Sieć, z ponad 340 sklepami i 70 tysiącami pracowników w Ameryce Północnej i Wielkiej Brytanii, od piętnastu lat stale utrzymuje się na liście Stu najlepszych miejsc pracy magazynu „Fortune”.

Raj Sisodia, współzałożyciel ruchu świadomego kapitalizmu, jest profesorem marketingu na Uniwersytecie Bentley oraz współzałożycielem Conscious Capitalism Institute. Good Business International nazwało go jednym z „Dziesięciu wybitnych pionierów 2010 roku”, a Trust Across America uhonorowało go tytułem jednego ze „Stu Liderów Godnego Zaufania Zachowania Firm” w 2010 oraz 2011 roku. Sisodia napisał kilka książek i ponad 100 artykułów naukowych. Jego dokonania opisywano na łamach czasopism „Wall Street Journal”, „New York Times”, „Fortune” oraz „Financial Times”.

John Mackey, Raj Sisodia

Świadomy kapitalizm – to się opłaca!

Tytuł oryginału: Conscious Capitalism, With a New Preface by the Authors: Liberating the Heroic Spirit of Business

Przekład: Marcin Kowalczyk

format 158x233 mm, 380 stron, oprawa miękka, cena 69,90 zł

wyd. MT Biznes

PREMIERA 15 września 2017 r.