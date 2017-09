Coraz nowsze systemy informatyczne usprawniają zarządzanie firmą

Systemy informatyczne, które wspomagają zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, to część cyfrowej transformacji biznesu. Ze względu na kluczowe znaczenie takich systemów przedsiębiorstwa muszą stale trzymać rękę na pulsie – wraz z rozwojem technologicznym część rozwiązań przestaje być aktualizowana i trzeba pomyśleć o przejściu na narzędzia nowej generacji.

– Transformacja cyfrowa obejmuje 360 stopni procesów biznesowych. Nie jest już tak, że tylko wybrane problemy są adresowane poprzez narzędzia i technologie. To moment, kiedy technologia i wszystkie procesy biznesowe łączą się w pewną całość. W tę stronę zmierza biznes, bo taka jest konieczność. To oznacza funkcjonowanie w czasie rzeczywistym – wszystko, co robię, każde najdrobniejsze zdarzenie gospodarcze, każda aktywność mojego klienta, przyszłego czy obecnego pracownika, dostawcy elementów w całym łańcuchu musi być analizowana i zbierana tu i teraz – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Michał Guzek, prezes zarządu Hicron.

Jak wynika z ubiegłorocznego badania „Digital Transformation 2016” firmy doradczej Deloitte, polskie firmy obawiają się cyfrowej transformacji, ale rozumieją też, że nie ma od niej odwrotu. Bez tego nie będą w stanie konkurować na rynku. Aby utrzymać swoją pozycję, muszą inwestować w nowe technologie i narzędzia. Dotyczy to zresztą nie tylko polskich firm. Globalna firma doradcza IDC szacuje, że do końca tego roku technologie cyfrowe znajdą się już w centrum strategii biznesowej 2/3 największych firm na świecie.

Częścią cyfrowej transformacji biznesu są systemy ERP (ang. enterprise resources planning), które wspomagają zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. W uproszczeniu jest to pakiet zintegrowanych narzędzi, które rejestrują dane z najważniejszych obszarów działalności firmy, na przykład finansów, księgowości, kadr, produkcji, obsługi klienta czy wsparcia sprzedaży, łącząc je w spójną bazę.

W połączeniu z analityką big data czy rozwiązaniami chmurowymi systemy ERP są obecnie kluczowym narzędziem, które wspomaga zarządzanie firmą i ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji.

– Biznes oczekuje dzisiaj narzędzi elastycznych, przyjemnych, szybkich do wdrożenia, ale również takich, które bardzo łatwo się integrują. Oczekuje narzędzi informatycznych, które są zlepkiem różnych usług, a nie gotowym produktem. Firmy chcą korzystać z różnych produktów, usług i rozwiązań, składając je w jedną całość, która spełni ich potrzeby. Narzędzia zmieniają się diametralnie, jest to zmiana jakościowa. Nie możemy już mówić o jednym uniwersalnym narzędziu, które odpowie na wszystkie potrzeby – podkreśla Michał Guzek.