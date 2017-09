Polska w czołówce pod względem transakcji fuzji i przejęć

Jak wynika z badania „Barometr transakcji fuzji i przejęć EY” w pierwszym półroczu najbardziej aktywne na rynku fuzji i przejęć były Czechy, w których zawarto 113 transakcji, Polska (107) i Węgry (66). Łączna liczba transakcji w regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej spadła z 655 do 473. Oznacza to spadek o ponad ¼. Tylko cztery kraje w regionie – Chorwacja, Grecja, Węgry i Słowenia zanotowały wzrost liczbowy. Natomiast wzrost liczby transakcji można zaobserwować w sektorze nieruchomości.

- Trudno jednoznacznie wskazać przyczynę, która rzutuje na spadek wolumenu transakcji. W kontekście Polski wpływ na to mogła mieć zmniejszona aktywność spółek skarbu państwa, które w latach poprzednich porządkowały swoje grupy kapitałowe sprzedając pomniejsze spółki niestanowiące kluczowej roli w biznesie. Dodatkowo, wśród firm rodzinnych pojawia się coraz większa świadomość w kontekście zarządzania majątkiem i przygotowania do sukcesji lub przekazania rodzinnej firmy zewnętrznym managerom. A to właśnie takie firmy kontrybuowały w wolumenie transakcji w latach ubiegłych – mówi Damian Łoziński, menedżer w Dziale Doradztwa Transakcyjnego EY.

Mniej transakcji, ale większych jednostkowo

Łączna wartość transakcji zawartych w pierwszych 6 miesiącach tego roku wyniosła 19,9 mld USD. To aż o 42,4% więcej niż w pierwszej połowie 2016 roku. Ten wzrost to przede wszystkim zwiększenie liczby większych transakcji oscylujących w granicach 100 mln USD. W pierwszej połowie roku doszło do dwóch bardzo dużych transakcji w Turcji i w Polsce.

- W pierwszym półroczu największe transakcje w regionie to sprzedaż biznesów będących liderami w swojej branży na danym rynku. OMV sprzedało turecką część swojego biznesu, największego dystrybutora paliw w Turcji (23% udział w rynku) do Vitol, holenderskiego holdingu handlującego surowcami. Podobną sytuację obserwowaliśmy w Polsce, gdzie fundusz Mid Europa Partners zrealizował największe wyjście z inwestycji w historii funduszy PE działających na polskim rynku sprzedając Żabkę (lider rynku handlu w formacie convienience w Polsce) do funduszu CVC – mówi Bartłomiej Smolarek, Partner w Dziale Doradztwa Transakcyjnego EY.

Na pierwszym miejscu pod względem wartości transakcji znalazły się Czechy (4,5 mld USD), za nimi Turcja (3,6 mld USD) i Polska (3,2 mld USD). Z kolei Słowenia odnotowała najwyższy wzrost w regionie z 0,1 mld USD w pierwszym półroczu 2016 roku do 1,7 mld USD rok później.

Za zdecydowaną większością transakcji stali inwestorzy strategiczni – poza Słowenią, gdzie przewagę mieli inwestorzy finansowi. Inwestorzy strategiczni odpowiadali za blisko 2/3 transakcji w regionie. W Polsce ten odsetek wyniósł 77%. Z kolei w Słowenii za ponad połowę (54%) transakcji odpowiadali inwestorzy finansowi.