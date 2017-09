Moja firma > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Firma założona w Londynie przez Polaków w konkursie Queen’s Award for Enterprise

Nagrody Queen’s Award for Enterprise to jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień, jakie w Wielkiej Brytanii może otrzymać przedsiębiorca. Wśród tegorocznych kandydatów do trofeum znalazła się brytyjska firma założona w Londynie przez Polaków.