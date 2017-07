Opinia przedsiębiorców w sprawie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Polskie organizacje zrzeszające przedsiębiorców zaapelowały do Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji oraz polskich eurodeputowanych o podjęcie niezwłocznych działań w celu wprowadzenia odpowiednich poprawek do unijnego projektu rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej. - Przyjęcie projektu w obecnej treści będzie miało negatywny wpływ na konkurencyjność i innowacyjność polskich przedsiębiorstw - ostrzegają przedsiębiorcy.

Chodzi o rozporządzenie zastępujące dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie o prywatności i łączności elektronicznej), nad którym pracuje obecnie Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej. Jak zauważają organizacje zrzeszające przedsiębiorców, które postanowiły zaapelować do polskiego rządu i polskich europosłów, jeśli rozporządzenie zostanie przyjęte w obecnym kształcie, wpłynie ono niekorzystnie na sektor cyfrowy: operatorów telekomunikacyjnych, dostawców usług internetowych i treści w Internecie. Uderzy także w przedsiębiorców, którzy dzięki reklamie internetowej skutecznie docierają do potencjalnych klientów (zwłaszcza firmy lokalne i MŚP). W efekcie ograniczy dostęp do informacji, rozrywki i usług przez użytkowników, a także osłabi rozwój i pozycję konkurencyjną przedsiębiorców świadczących usługi na terenie UE w stosunku do podmiotów z innych części świata, zmniejszy innowacyjność i zniechęci użytkowników do korzystania z europejskich usług elektronicznych.

reklama reklama

Polecamy: E-wydanie Dziennika Gazety Prawnej

Kompromisowy tekst tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zacznie być stosowane od 25 maja 2018 r. został uzgodniony po długich negocjacjach w grudniu 2015 r. Rozporządzenie to zapewnia wysoką ochronę danych osób fizycznych i nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków, których spełnienie będzie dla wielu polskich firm dużym wyzwaniem. W stosunku do dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych, którą RODO uchyla, ma ono szerszy zakres i przyczyni się do zagwarantowania lepszej ochrony użytkowników.

Jak zaznaczają przedsiębiorcy, zamiast obserwacji skutków stosowania RODO w odpowiednim czasie po jego wdrożeniu, został zaproponowany projekt, który reguluje podobny obszar w sposób jeszcze bardziej restrykcyjny. Proponowana regulacja wprowadza chaos prawny, jest niespójna z RODO i projektowanym Kodeksem Łączności Elektronicznej. Nie powinna też stanowić lex specialis (zasada prawna oznaczająca, że prawo o większym stopniu szczegółowości należy stosować przed prawem ogólniejszym) wobec RODO i odnosić się do materii, która została w ramach RODO uregulowana.

Pod wspólnym apelem do Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju oraz polskich eurodeputowanych podpisali się: Związek Branży Internetowej IAB Polska, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy IAA Polska, Organizacja Firm Badania Opinii Rynku, Startup Poland oraz ZIPSEE Polska Cyfrowa.

Zobacz: ABC funduszy unijnych