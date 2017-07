Wpływ zmian prawnych na kondycję sektora małych i średnich przedsiębiorstw w 2017 r.

Respondenci liczą także na ustabilizowanie się klimatu ekonomicznego dla biznesu – 27,6% badanych liczy, że klimat ten nie zmieni się w następnych 6 miesiącach (wzrost o 5,3 pkt proc.). Jednocześnie 40,2% respondentów jest zdania, że ogólny klimat ekonomiczny w Polsce w następnych 6 miesiącach ulegnie pogorszeniu (spadek o 1,9 pkt proc. w stosunku do poprzedniej fali).

Ustawa przeciw praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Istotną zmianą w prawie, która dotknie przedsiębiorców, są nowe przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CTF), które miały zostać implementowane do 26 czerwca 2017 r. Nowa regulacja zwiększa obowiązki sprawozdawcze właścicieli firm, do tej pory obrót gotówkowy firm mógł wynosić 15 tys. euro, po wprowadzeniu nowelizacji ustawy transakcje gotówkowe, które przeprowadzą lub przyjmą przedsiębiorcy nie będą mogły przekroczyć 10 tys. euro. Zmiany w prawie nie będą obowiązywały domów aukcyjnych, antykwariatów, firm faktoringowych, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami oraz sprzedaży komisowej – komentuje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services, firma specjalizująca się w faktoringu - usłudze finansowej, która poprawia płynność finansową przedsiębiorstw.

Rynek kryptowalut do tej pory nie budził dużego zainteresowania władzy, jednak obserwacje działań przestępców pokazują, że coraz częściej używają wirtualnej waluty (bitcoin). Wprowadzone zmiany nie tylko zmniejszą poziom finansowania terroryzmu ale wpłyną również na zmniejszenie szarej strefy.

KPiR – Księga Przychodów i Rozchodów

W bieżącym roku zmienią się ustawy dotyczące rachunkowości. Nowe rozporządzenie przewiduje podniesienie limitu przychodów, do którego płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów z 1 200 000 EUR obecnie do 2 000 000 EUR. Z prowadzenia KPiR mogą w szczególnych okolicznościach zostać zwolnieni przedsiębiorcy, których stan zdrowia oraz wiek utrudnia bieżące prowadzenie ewidencji księgowej. Aby skorzystać ze zwolnienia z prowadzenia ewidencji podatnik jest zobowiązany złożyć pisemny wniosek w Urzędzie Skarbowym, nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego miałoby obowiązywać zwolnienie. Jeżeli podatnik dopiero zakłada działalność wniosek o zwolnienie z prowadzenia księgi należy złożyć w ciągu 14 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia KPiR.