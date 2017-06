Polecamy książkę „Praktyczne zarządzanie zmianą w firmie” Beaty Kozyry

Czy to nam się podoba, czy nie, świat idzie do przodu coraz szybciej, a organizacje chcące utrzymać się na rynku powinny za światem nadążać. We wciąż zmieniającym się środowisku bez zdolności adaptacji nie da się przetrwać. Dzięki książce Beaty Kozyry przejście ze stanu obecnego do stanu pożądanego, przestaniecie postrzegać jako zagrożenie – a zaczniecie upatrywać w nim szansy na usprawnienie organizacji! Patronem medialnym książki jest portal Infor.pl.