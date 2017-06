Polecamy książkę „Nieświadome wybory” Jonaha Bergera

Większości ludzi się wydaje, że ich wybory i zachowania stanowią odzwierciedlenie ich indywidualnych, osobistych gustów i opinii. Masz dzisiaj na sobie tę, a nie inną kurtkę, ponieważ akurat ta ci się podobała. Wybrałeś taki, a nie inny zawód, ponieważ akurat ta praca wydawała ci się interesująca. Wydaje nam się dość oczywiste, że różne życiowe decyzje podejmujemy na podstawie własnych przemyśleń oraz opinii. Jak się jednak okazuje, to wcale nie jest prawda.

Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wielki wpływ inni ludzie mają na to, co się dzieje w każdej chwili naszego życia – i na nasze różne decyzje, od tych zupełnie błahych po te najbardziej doniosłe. Nawet zupełnie obcy ludzie mogą w zaskakująco dużym stopniu oddziaływać na nasze opinie i wybory. Pod wpływem bodźców o charakterze społecznym robimy często to samo, co inni. W niektórych przypadkach dostosowujemy się do większości albo zaczynami naśladować ludzi wokół nas. Zdarzają się jednak również i takie sytuacje, w których staramy się odróżnić i wręcz unikamy pewnych rozwiązań czy zachowań, ponieważ obserwujemy je u innych. Każdy z nas może też decydować o tym, jakim wpływom ulega. Możemy zachować indywidualizm i nie dać się porwać fali tłumu. Możemy poprawić jakość naszych interakcji społecznych, odnosić większe sukcesy i wykorzystywać cudze opinie do podejmowania bardziej świadomych decyzji. Dzięki umiejętności odróżniania korzystnych skutków oddziaływania czynników społecznych od tych niekorzystnych, możemy w jednych okolicznościach im ulegać, w innych zaś opierać się ich wpływowi – przekonuje Jonah Berger.

W swojej książce Nieświadome wybory Jonah Berger zestawia ze sobą wnioski z badań naukowych prowadzonych w dziedzinie biznesu, psychologii oraz nauk społecznych, aby pomóc nam lepiej zrozumieć subtelne i niewidzialne siły kształtujące nasze indywidualne wybory. Uzmysłowienie sobie istnienia takich sił pomaga nam przytomnie decydować, kiedy chcemy ulec ich oddziaływaniu, a kiedy należy im się oprzeć. Dzięki tej wiedzy możemy dokonywać bardziej świadomych rozstrzygnięć i w większym stopniu kontrolować własne zachowania. Oddziaływanie to narzędzie jak każde inne. Jeśli się je rozumie, nie trzeba mu się biernie poddawać – można je aktywnie wykorzystywać. Można świadomie kształtować otoczenie, zmieniać instytucje i projektować programy, za sprawą których mechanizmy społeczne zmieniają świat na lepsze – pisze Berger.

Wybrane opinie o książce:

„Jonah Berger z właściwą sobie przenikliwością demaskuje potężne czynniki kształtujące nasze postępowanie i odkrywa fascynujące tajemnice ludzkich zachowań”.

– Robert Cialdini, autor książki Wywieranie wpływu na ludzi

"Jonah Berger napisał kolejną fascynującą książkę, pełną pomysłów i narzędzi, które pomogą nam odnaleźć się we współczesnym świecie”.

– Charles Duhigg, autor książek Siła nawyku oraz Mądrzej, szybciej, lepiej

„Ta książka podpowiada, jak skutecznie oddziaływać na innych ludzi i jak podejmować lepsze decyzje. Pomaga też lepiej zrozumieć tajemnicę ludzkich zachowań. To niesamowita lektura pełna ciekawych spostrzeżeń”.

– Tony Hsieh, dyrektor generalny firmy Zappos

„Podobnie jak w przypadku książki Efekt wirusowy w biznesie Jonah Berger proponuje nam bardzo wnikliwą analizę poruszanych zagadnień. Nieświadome wybory to książka, które może zmienić nasze postrzeganie samych siebie i naszego miejsca w świecie”.

– Arianna Huffington, autorka książki Spełnienie

Jonah Berger

Nieświadome wybory

Ukryte czynniki wpływające na nasze zachowanie

Tytuł oryginału: Invisible Influence: The Hidden Forces that Shape Behavior

287 stron, oprawa miękka, cena 39,90 zł

Przekład: Magda Witkowska

wyd. MT Biznes