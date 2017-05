Jak uniknąć kary za udział w zmowie cenowej?

Przedsiębiorco, bierzesz udział w zmowie cenowej? Podzieliłeś rynek ze swoim konkurentami? Grozi ci kara finansowa do 2 milionów złotych lub 10 proc. obrotu firmy. Możesz jednak uniknąć sankcji dzięki programowi łagodzenia kar leniency. UOKiK opublikował właśnie wyjaśnienia, z których dowiesz się, jak prawidłowo złożyć wniosek o odstąpienie od sankcji. Znajdują się one na stronie konkurencja.uokik.gov.pl.

Niedozwolone porozumienia przedsiębiorców mogą polegać m.in. na wspólnym ustalaniu cen, podziale rynku, czy wymianie informacji o stosowanych stawkach czy poufnych informacjach biznesowych. Grożą za to dotkliwe sankcje pieniężne. Ukarani mogą być: przedsiębiorca – do 10 proc. obrotu lub osoba zarządzająca – do 2 mln zł.

- Nie zawsze jednak udział w zmowie może skończyć się karą. Dzięki programowi łagodzenia kar leniency możliwe jest jej całkowite uniknięcie lub znaczne obniżenie. Przedsiębiorcy jednak nie zawsze wiedzą, w jaki sposób ubiegać o zwolnienie z sankcji - mówi wiceprezes UOKiK Bernadeta Kasztelan-Świetlik.

Dlatego UOKiK przygotował wyjaśnienia w sprawie programu łagodzenia kar. Zawierają one m.in. informacje, kto i w jaki sposób może złożyć taki wniosek, kiedy możliwa jest całkowita, a kiedy częściowa redukcja kary. Na odstąpienie od kary może liczyć uczestnik zmowy, który jako pierwszy dostarczy urzędowi informacje lub dowody na istnienie antykonkurencyjnego porozumienia. Pozostali wnioskodawcy mogą liczyć na obniżenie sankcji od 50 do 20 proc., w zależności od kolejności zgłoszenia. Opracowanie wyjaśnia także obowiązki ciążące na wnioskodawcy, takie jak współpraca z urzędem czy zaprzestanie udziału w porozumieniu. Opisuje również zmiany, które zostały wprowadzone do programu łagodzenia kar po nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Pierwszą z nich jest odpowiedzialność finansowa osób zarządzających przedsiębiorstwem. Drugą - instytucja leniency plus. Umożliwia ona podmiotowi, który ubiega się o redukcję kary pieniężnej, uzyskanie dodatkowego obniżenia kary o 30 proc., jeśli poinformuje UOKiK o innej zmowie, której również był uczestnikiem. W tej drugiej sprawie będzie miał status pierwszego wnioskodawcy i może uniknąć kary finansowej.

Dokument nie jest aktem prawa, lecz instrukcją dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać programu łagodzenia kar.

Do opracowania dołączone są również formularze wniosków (pełnego, skróconego i uproszczonego), w których wystarczy uzupełnić wolne miejsca. To duże ułatwienie dla podmiotów, które chcą przyznać się do udziału w zmowie.

Wyjaśnienia oraz inne informacje na temat programu leniency można znaleźć pod adresem konkurencja.uokik.gov.pl.

