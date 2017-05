Roaming w UE - nowe zasady świadczenia usług po 15 czerwca 2017 r.

Głównym celem regulacji wprowadzającej zasadę „roam like at home” jest zniesienie różnic cenowych między taryfami krajowymi i taryfami roamingowymi. W praktyce oznacza to że konsumenci po 15 czerwca br. podróżując po UE powinni móc korzystać z roamingu na zasadach zbliżonych do tych na jakich korzystają w kraju.

Opublikowane przez operatorów limity, cenniki, jak również doniesienia prasowe wskazują na istotną rozbieżność pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami.

reklama reklama

UKE prowadziło dialog z branżą dotyczący modelu wdrożenia nowych regulacji roamingowych. UKE jest organem, któremu operatorzy zobowiązani są notyfikować przyjęte rozwiązania. Propozycje stawek i pakietów przygotowane przez operatorów widzieliśmy na jednym z ostatnich etapów. Wówczas zgłosiliśmy uwagi. Naszym zdaniem przedstawione propozycje nie oddawały ducha i celu nowego prawa regulującego świadczenie roamingu na obszarze Unii Europejskiej, gdyż nie przewidywały zrównania zasad korzystania z usług telekomunikacyjnych w kraju i na terenie UE.

Jeden z operatorów zdecydował się na podejście literalne do wdrożenia przepisów rozporządzenia (tzn. połączenia wykonywane w roamingu na terenie UE będą traktowane jak połączenia w kraju). Rozwiązanie to oceniamy pozytywnie.

Redakcja poleca: Dotacje unijne – jak pozyskać środki dla firmy

Pozostali operatorzy wybrali nieco inne podejście stosując dwa warianty. Pierwszy wariant to: naliczanie opłat w przypadku rozmów podczas podróży według stawki krajowej. Drugi wariant: w ofertach, gdzie cena wynosi 0 zł - operatorzy przyznają określone limity, po przekroczeniu których naliczana będzie opłata dodatkowa. Wartości limitów mają zróżnicowane wysokości w zależności operatora.

Realizacja głównego celu regulacji – umożliwienia konsumentom swobodnego i racjonalnego korzystania z roamingu w czasie okresowych podróży po terytorium UE – zależeć będzie od zniwelowania różnicy ekonomicznych w przypadku konsumentów korzystających z odmiennych rozwiązań zaproponowanych przez operatorów.

Będziemy przyglądać się rynkowi w ramach przysługujących nam kompetencji. Naszym zdaniem przyjęte rozwiązania powinny zapewniać maksymalnie swobodne korzystanie przez konsumentów z roamingu.

Podstawa prawna:

Zmiany w sposobie rozliczania rozmów prowadzonych poza granicami Polski są konsekwencją wdrożenia przez polskich operatorów przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii zmienionego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r.

Zobacz: Prawo dla firm