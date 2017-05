Wzrasta liczba inwestycji zagranicznych w Polsce i Europie

Jak wynika z raportu firmy doradczej EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy” (European Attractiveness Survey) rok 2016 okazał się dobrym czasem dla Europy pod względem liczby Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ), które wiążą się z powstaniem nowych miejsc pracy i nakładami na środki trwałe. Liderami wzrostu są Szwecja, Włochy i Czechy. W tych krajach odnotowano odpowiednio o 76%, 62% i 57% rdr więcej nowych projektów. Z kolei tylko w 3 krajach spośród europejskiego Top 20 – w Holandii, Belgii i Szwajcarii – było mniej inwestycji zagranicznych niż rok wcześniej. Pomimo dobrych wyników, geopolityczne i makroekonomiczne wyzwania, które stają przed kontynentem z ponad 500 milionami konsumentów i 30 milionami firm, odbijają się na nastrojach inwestorów, zwłaszcza w perspektywie krótkoterminowej. Świadczy o tym fakt, że jedynie 28% ankietowanych przez EY inwestorów planuje rozszerzyć obecność w Europie w kolejnym roku (spadek z 32% rok wcześniej). W ocenie inwestorów zagranicznych termin oczekiwanego powrotu do zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie nieco się przesunął. O 11 pkt. proc. zmniejszyła się liczba respondentów oczekujących poprawy w terminie krótszym niż 5 lat – z 53% w 2015 r. do 42%, wzrosła natomiast odpowiednio liczba respondentów oczekujących poprawy w terminie dłuższym.

Nowe miejsca pracy – widoczny efekt BIZ

Europa, a zwłaszcza jej część Środkowo-Wschodnia, odnotowała silny wzrost w liczbie nowych miejsc pracy tworzonych w związku z ogłoszonymi BIZ. Nasza część kontynentu odpowiada za ponad połowę (52%) wszystkich nowych miejsc pracy związanych z projektami inwestycyjnymi w 2016 r. Rekordziści to Ukraina (wzrost o 435%) i Mołdawia (wzrost o 220%). Jeśli jednak chodzi o liczby bezwzględne – liderem jest Wielka Brytania. Na Wyspach, pomimo zbliżającej się wizji Brexitu, dzięki inwestycjom ma powstać 43 165 nowych miejsc pracy. Warto jednak zwrócić uwagę, że ten wynik jest tylko o 2% lepszy niż rok wcześniej – to zdecydowanie najniższe tempo wzrostu wśród krajów pierwszej europejskiej dziesiątki. Drugie miejsce w całej Europie i pierwsze w regionie zajęła Polska, w której na nowe BIZ przypada 22 074 stanowisk pracy (wzrost o 12% rdr). Za nimi, w gronie krajów, w których ogłoszono powstanie więcej niż 15 tysięcy nowych miejsc pracy, znalazły się także: Niemcy, Rumunia, Francja, Serbia i Rosja.

- Ćwierć miliona nowych miejsc pracy, tworzonych dzięki nowym inwestycjom zagranicznym w samym tylko 2016 roku to wynik, którego należy Europie pogratulować. Zwłaszcza, że był to okres, w którym wieszczono czas spadku inwestycji i stagnacji gospodarczej z powodu geopolityki. Inwestorzy odpowiedzieli na to rekordową aktywnością i zwiększonym poziomem zaangażowania na kontynencie. To wyraźny sygnał do decydentów kształtujących politykę europejską – biznes wierzy, że nasz kontynent powrócił na ścieżkę wzrostu i gospodarka europejska dobrze funkcjonuje, choć jeszcze w sposób niedoskonały, nierównomierny i nie do końca stabilny – mówi Paweł Tynel, Partner EY i lider Grupy Zarządzania Innowacjami EY. - Warto podkreślić, że w latach 2012-2016 BIZ w Europie wygenerowały – zgodnie z naszymi szacunkami – ponad milion nowych miejsc pracy. To potwierdzenie wiary inwestorów w Stary Kontynent, pomimo licznych wewnętrznych kłopotów – dodaje Paweł Tynel.

USA – największym europejskim inwestorem zagranicznym

Co piąty nowy projekt w Europie został w 2016 r. wygenerowany przez inwestorów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki bądź Kanady. To firmy z Ameryki Północnej okazały się największymi inwestorami zagranicznymi (spoza Europy) na naszym kontynencie. Z nimi bowiem związanych było w minionym roku 1 310 projektów (22% całości). Jednak laur największego inwestora należy do firm europejskich – aż 3 272 nowe projekty (56% całości) odnotowane w 2016 r. były związane z wewnątrzwspólnotowymi inwestycjami bezpośrednimi, a z nimi 138 431 nowych miejsc pracy. Analizując poszczególne państwa, w generowaniu BIZ w innych krajach prym wiodły Niemcy (651 projektów poza własnym krajem), Francja (346), Wielka Brytania (335), Szwajcaria (289) i Włochy (187).

Trzecim inwestorem zagranicznym w Europie w ubiegłym roku okazały się Chiny, które zwiększyły swoje zaangażowanie biznesowe o jedną czwartą. Chińskie przedsiębiorstwa ogłosiły na naszym kontynencie 297 projektów, z którymi wiąże się 7 919 miejsc pracy. Warto zaznaczyć, że dwie trzecie projektów chińskich firm dotyczyło inwestycji w przedsiębiorstwa działające w obszarze sprzedaży i marketingu. Inwestorzy z Państwa Środka pozostawali również aktywni w sektorze produkcji.

Europa silna usługami i produkcją

W ubiegłym roku w sektorze usług biznesowych i rozwoju oprogramowania odnotowano razem jedną czwartą wszystkich nowych projektów BIZ w Europie. O sile europejskiej transformacji cyfrowej świadczy fakt, że to sektor rozwoju oprogramowania okazał się w 2016 r. największym źródłem realizacji projektów z kapitałem zagranicznym w Europie, generując 780 projektów. Jednak to w usługach biznesowych nastąpił największy wzrost rok do roku – aż o 47%. Patrząc na nowe miejsca pracy, na inwestycje w usługi biznesowe w Europie przypada ich aż 27 513, osiągając niemalże stuprocentowy (98%) wzrost rdr. Jednak najwięcej miejsc pracy wiąże się z inwestycjami w sektorze motoryzacyjnym – aż 60 249 (wzrost o 64%).