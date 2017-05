Najlepsze polskie marki w Wielkiej Brytanii

Galę - jak w zeszłym roku - poprowadziła gwiazda polskiego radia, dziennikarz, autor bestsellerowych książek - Roman Czejarek. Podczas gali zaśpiewała młoda, ale doświadczona już polska wokalistka o fantastycznym głosie Aleks Gala, której towarzyszył zdolny pianista Omar Choudary. Artyści dali doskonały koncert, a ich wspólne wykonanie przeboju Marka Grechuty na długo pozostanie w pamięci obecnych tam gości.

Na tegorocznej gali Polish Choice zostały również wręczone nagrody specjalne tygodnika "Polish Express" - POLISH HERO. Laureatami tegorocznych nagród zostali pisarka, blogerka Małgorzata Mroczkowska - za wspieranie polskich rodzin w codziennym życiu w Wielkiej Brytanii, działacz społeczny i polityczny, dziennikarz Wiktor Moszczyński - za determinację i siłę w walce o honor Polaków w Wielkiej Brytanii oraz pani senator RP Janina Sagatowska - za wspieranie rozwoju mediów polonijnych na świecie.

"Niektórzy z uczestników plebiscytu spotkali się już po raz trzeci na gali Polish Choice, jest też wiele nowych firm, a to tylko świadczy o tym, jak doskonale - mimo wielu przeciwności radzą sobie polscy przedsiębiorcy w Wielkiej Brytanii. Świetne pomysły, zaangażowanie, ciężka codzienna praca i nowatorskie strategie biznesowe - to coś, co wyróżnia Polaków, którzy zakładają i rozwijają swoje firmy na Wyspach" - mówi Ilona Korzeniowska, redaktor naczelna "Polish Express".

Firmy nagrodzone podczas tegorocznej gali Polish Choice of The Year 2017.

Budowa i remont: ATD Scaffolding

Edukacja: Polska Sobotnia Szkoła na Streatham

Finanse: Polish Credit Union UK

Obsługa polskojęzyczna: Artur Galla Polski Dom Pogrzebowy

Firma z zaufaniem: Quality Steel Ltd.

Polski sukces: Decor Express Ltd

Pomoc prawna: Athena Immigration Advice

Sprzedaż i handel: Decor Express Ltd

E-biznes: Sklep z polską odzieżą hip-hop Rap4Life

Zdrowie i hobby: Top Medical Clinic

Podczas uroczystej gali wręczono również tytuł Super Polish Choice of the Year 2017, otrzymała go marka, która podczas głosowania zebrała największą liczbę głosów. Statuetka trafiła na ręce przedstawicieli prężnie rozwijającej się firmy Athena Immigration Advice.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim partnerom plebiscytu, w tym sponsorom: DOWSON HOLDINGS i ADMIRAL TAX, partnerom honorowym: Ambasada Polska w Londynie, Trusted Company UK, British Polish Chamber of Commerce oraz partnerom medialnym: "Wprost", "Do Rzeczy", Wirtualna Polska, Polskie Radio Dla Zagranicy, Infor.pl, Proto PR. O fryzury i makijaż organizatorów oraz zdjęcia podczas gali zadbali: Sławek Stawarczyk - hair stylist, Barbara Nowak - make up artist oraz Sky By Photo.

O Polish Choice:

Polish Choice (www.polishchoice.co.uk) to organizowany od 2015 roku plebiscyt organizowany przez Zetha Media pod wiodącym patronatem tygodnika Polish Express. W plebiscycie polscy konsumenci z Wielkiej Brytanii wskazują i głosują na marki, które lubią, cenią i uważają za przyjazne. Nominowane firmy walczą w przypisanych im kategoriach. Tytuł Super Polish Choice zdobywa firma, która zgromadzi najwięcej głosów podczas trwania plebiscytu. Wydarzenie ma charakter cykliczny, a gala wręczenia nagród na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń polskojęzycznego Londynu.