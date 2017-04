Zmiany dot. korzystania z podpisu elektronicznego

Przy zakładaniu spółki z o.o. przez internet nie będzie można korzystać ze "zwykłego" podpisu elektronicznego, przewiduje nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o KRS, którą - głosami wszystkich klubów - uchwalił w piątek Sejm.

Za głosowało 437 posłów - wszyscy obecni na sali obrad. Nowela trafi teraz do Senatu.

Deklarowanym przez rząd, który jest autorem ustawy, celem nowych przepisów jest podniesienie bezpieczeństwa obrotu prawnego. Według inicjatorów pojawiły się bowiem sygnały o przypadkach nadużyć polegających na nieuprawnionym wykorzystywaniu danych osobowych innych osób do założenia spółki z o.o. w trybie S-24 - zidentyfikowano ponad 40 przypadków zgłoszeń takich nadużyć.

Spółki z o.o. można zakładać przez internet (w trybie S-24) od 1 stycznia 2012 roku. Tryb S-24 wprowadzono w celu pobudzenia przedsiębiorczości i ułatwienia podejmowania działalności gospodarczej w "najbardziej popularnej spośród spółek handlowych formie organizacyjno-prawnej".

Rozwiązanie to - głosi uzasadnienie ustawy - okazało się dużym sukcesem: liczba spółek z o.o. zakładanych w trybie S-24 systematycznie rośnie i obecnie stanowią one prawie połowę wszystkich nowo tworzonych spółek z o.o.

W 2012 r. spółki z o.o. zawiązane w trybie S-24 stanowiły 15,43 proc. wszystkich spółek z o.o. zawiązanych w tamtym roku; w 2013 r. - 26,44 proc.; w 2014 r. - 31,47 proc.; w 2015 r. - 47,25 proc. Łącznie między styczniem 2012 r. a listopadem 2015 r. zawiązano w trybie S-24 36 tys. 678 spółek z o.o.

Według uzasadnienia z szacunkowych danych wynika, że dotychczas w prawie 80 proc. przypadków użytkownicy korzystający z trybu S-24 posługują się zwykłym podpisem elektronicznym. "Do złożenia takiego podpisu wystarcza bowiem założenie konta w systemie teleinformatycznym służącym do obsługi zawiązania i dokonywania innych czynności dotyczących spółki oraz aktywacji podpisu w systemie, do której wymagane jest podanie stosunkowo ograniczonej liczby danych (imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres do korespondencji)" - wyjaśniono.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

