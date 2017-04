Sytuacja prawna Polaków w Wielkiej Brytanii w 2017 r.

Brytyjska Polonia wciąż nie otrzymała wiążących gwarancji. Choć rząd zapewnia, że ich prawa będą pierwszym tematem, jaki zostanie poruszony w trakcie negocjacji z pozostałymi państwami członkowskimi, imigranci mają żal do gabinetu Theresy May. Zwłoka, jaką prezentują rządzący, wynika z faktu, iż Wielka Brytania chce wstrzymać się z deklaracjami, dopóki podobne prawa nie zostaną zagwarantowane jej własnym obywatelom przebywającym w krajach wspólnoty. Podniosły się głosy, że May traktuje 3 miliony legalnych imigrantów - w tym ponad 900 tysięcy Polaków - jak kartę przetargową w dyskusji politycznej. Jak mówi Angelika Majchrowska z kancelarii Sterling Lawyers Ltd:

- Polacy najbardziej obawiają się, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, rząd będzie mógł po prostu ich wyrzucić, lub utrudnić im możliwość zatrudnienia czy też wynajmu mieszkania. Wielu z nich ułożyło tu sobie życie, sprowadzili do kraju całe rodziny i to tutaj wychowują dzieci, toteż powrót do Polski jest im wybitnie nie na rękę.

Czy jednak ich niepokój jest uzasadniony? 27 krajów Unii Europejskiej otrzymało propozycję wytycznych do negocjacji - za projekt ten, jako szef Rady Europejskiej, odpowiada Donald Tusk. Były premier Polski będzie jedną z czołowych postaci w rozgrywce pomiędzy Wielką Brytanią a pozostałymi krajami członkowskimi i jeszcze przed otrzymaniem pisma, którym May rozpoczęła procedurę wyjścia ze Wspólnoty zapewniał, że dołoży wszelkich starań, by wypracować dobre dla wszystkich stron porozumienie. Pozostające w Unii Europejskiej państwa mają przyjąć wytyczne podczas szczytu zaplanowanego na 29 kwietnia, by z końcem maja lub początkiem czerwca rozpocząć oficjalne rozmowy z rządem brytyjskim. Majchrowska przewiduje:

- Aspekt imigracyjny jest jednym z najważniejszych tematów, jakie muszą być omówione podczas negocjacji. Theresa May w swoich przemówieniach utrzymywała element zaskoczenia i do dziś nikt nie jest pewny, jakie prawa będą mieli obywatele UE. Dlatego też Polacy powinni podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby umocnić swoją pozycję w Wielkiej Brytanii poprzez uzyskanie oficjalnych dokumentów potwierdzających ich status migracyjny. Będzie to formą zabezpieczenia się przeciw najgorszym scenariuszom.

Warto zdobyć dokument potwierdzający prawo do przebywania na Wyspach

Polaków na Wyspach czekają zatem kolejne niespokojne miesiące. Niezależnie od przebiegu negocjacji i tego, czy w ich toku uda się wypracować porozumienie, Wielka Brytania przestanie być członkiem Unii Europejskiej w marcu 2019 roku. W najtrudniejszej sytuacji są ci, którzy do kraju przybyli w drugim kwartale roku 2014 i później: w przypadku braku zgody rządzących na dalszą obecność emigrantów na brytyjskim rynku nie zdążą oni uzyskać statusu rezydenta, niezbędnego przy ubieganiu się o obywatelstwo. Już teraz oficjalne organy zachęcają do aplikowania o dokument potwierdzający prawo do przebywania na terenie Wielkiej Brytanii, a parlamentarzystka Helena Kennedy sugeruje, by gromadzić wszelkiego rodzaju pliki poświadczające o tym, że to Zjednoczone Królestwo jest ośrodkiem interesów życiowych imigrantów: od oficjalnych umów po paragony i rekomendacje współpracowników. Wszystko to może pomóc na wypadek, gdyby negocjacje miały niekorzystny przebieg.