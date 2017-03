TIP – Technologia i Prawo radzą jak przygotować się do zmian i chronić dane

Będzie to seminarium dotyczące zagadnień związanych z planowaniem zmian w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych. Szansa, by dowiedzieć się jak przygotować się do zmian w ustawie, zarówno od strony dokumentacji formalnej, jak i cyberzabezpieczeń.

Teoria połączona zostanie z praktyką.

reklama reklama

Jarosław Kamiński, Senior Associate w Rödl & Partner, opowie o wdrożeniach przepisów RODO w praktyce. Te (ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych) od 28 maja 2018 r. zaczną obowiązywać wszystkich przedsiębiorców i spowodują szereg zmian i nowych obowiązków po stronie podmiotów przetwarzających dane osobowe. Warto być na nie przygotowanym, zwłaszcza że brak wdrożeń obwarowany jest karami finansowymi.

Adam Wódz – lider domeny Secure Connectivity w firmie Cybercom Poland i menadżer zespołu bezpieczeństwa IT – opowie o wpływie RODO na bezpieczeństwo systemów informatycznych i wyzwaniach, które się z tym wiążą. Wskaże najczęstsze błędy, popełniane przez firmy, w zakresie ochrony danych. Doradzi jak zabezpieczać aplikacje wewnętrzne i zewnętrzne i wskaże jak efektywnie szkolić pracowników.

TIP to wyjątkowe spotkanie, podczas którego udowodnimy, że pomiędzy obszarami prawa i technologii – chociaż wydawać by się mogło, że to dwie zupełnie różne historie – występuje synergia. Dzięki w ich spotkaniu w jednym miejscu i czasie, audytorium wyjdzie ze spotkania z pełną wiedzą o RODO i potrzebach swoich firm

Data: 31.03.2017, godz. 9.30

Miejsce: Hotel Hilton Warszawa, ul. Grzybowska 63

Link do wydarzenia i formularz rejestracyjny: http://www.cybercom.com/pl/Poland/nasze-inicjatywy/tip/