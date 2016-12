Unijne instrumenty finansowe dla małych firm

W najbliższych miesiącach oczekiwane jest rozszerzenie oferty, w tym w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. „Planu Junckera”). Polska aktywnie korzysta z tych źródeł unijnego wsparcia.

"Polski rząd wspiera wykorzystanie w Polsce instrumentów finansowych uruchamianych w ramach programów UE. Formuła wsparcia zwrotnego umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych, które wzmacniają inwestycje prywatne. Przedsiębiorcy obok samorządów są największymi beneficjentami unijnego wsparcia, dlatego głównie z myślą o nich przygotowaliśmy zestaw uproszczeń w systemie wdrażania funduszy europejskich. Zależy nam by unijne pieniądze szybciej trafiały do beneficjentów i do gospodarki. Chcemy też aby sposób ich przyznawania był bardziej przyjazny"- powiedział Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Z inicjatywy KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE w roku 2016 przeprowadzone zostało badanie polskich mikroprzedsiębiorców, dotyczące korzyści odnoszonych z preferencyjnego finansowania w ramach programów UE. Oto wybrane wyniki badania:

84% badanych przedsiębiorców przyznało, że dostęp do preferencyjnego finansowania wpływa na szybszy rozwój firmy;

blisko 70% przedsiębiorców nie zrealizowałoby projektu finansowanego dzięki preferencyjnej ofercie, lub realizowałoby go w mniejszym zakresie, gdyby oferta ta nie była dostępna;

ponad połowa badanych uznała, iż finansowanie ze wsparciem unijnym miało duży wpływ na wyniki finansowe firmy (57%), rozszerzenie zakresu działalności (56%) oraz zwiększenie skali działalności (53%);

zdaniem 96% respondentów potrzebny jest jeden krajowy punkt kontaktowy dla wszystkich instrumentów finansowych dostępnych w programach ramowych Unii Europejskiej. Najbardziej oczekiwane formy wsparcia ze strony takiego punktu to warsztaty praktyczne oraz pomoc w rozmowach z pośrednikami.

Podczas konferencji do dyspozycji przedsiębiorców były także sesje match-markingowe, stanowiska eksperckie, instytucje i materiały. W spotkaniu wzięło udział blisko 300 gości.

Konferencja odbyła się 21 grudnia 2016 roku.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju