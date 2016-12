Prezydent podpisał ustawę o dopłatach bezpośrednich dla rolników

Nowe regulacje znoszą m.in. dopłatę do produkcji malin, zmniejszają płatność do krów, a zwiększają do produkcji roślin wysokobiałkowych.

Nowelizację ustawy "o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego" zaproponował resort rolnictwa. Zmiany przepisów wynikają z analizy dotychczasowego funkcjonowania systemu wsparcia bezpośredniego oraz z zaleceń Komisji Europejskiej (KE).

reklama reklama

Zmiany dotyczą dopłat do roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich, buraków cukrowych, bydła, krów, owiec i kóz, a także wsparcia małych gospodarstw oraz warunków i trybu przyznawania zaliczek na poczet płatności bezpośrednich.

Zobacz serwis: Dotacje

W miejsce dotychczasowych płatności do roślin wysokobiałkowych proponuje się wprowadzenie dwóch odrębnych form wsparcia, tj. płatności do roślin strączkowych na ziarno oraz płatności do roślin pastewnych. Według posła sprawozdawcy "dzięki tej zmianie dotychczasowy potencjał wsparcia będzie w tym segmencie lepiej wykorzystany".

W związku z poprawą opłacalności produkcji malin nie będzie dopłat do ich uprawy. Nadal będzie wspierana natomiast produkcja truskawek.

W przypadku płatności do buraków cukrowych zmiana polega na odejściu od zasady przyznawania płatności do powierzchni tzw. upraw kwotowych na rzecz całkowitej powierzchni upraw objętej umową, w związku z planowanym zniesieniem kwotowania produkcji cukru w UE od października 2017 r.

Obniżony zostanie limit dopłat do bydła i krów. Płatnością objęte będzie nie 30, ale 20 sztuk zwierząt. Uproszczono procedurę ubiegania się o wsparcie do hodowli owiec i kóz.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Źródło: PAP