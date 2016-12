Kongres Business Without Limits w CWK w Jasionce

Kongres Business Without Limits jest wydarzeniem poświęconym tematyce współpracy między sektorem publicznym, a prywatnym w kontekście innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Aktywizacja obszarów ograniczających realizację polityki innowacyjności regionu oraz wykorzystanie przez samorządy dostępnych narzędzi, pomocnych w rozwoju gospodarki to główne tematy, które zostaną poruszone na Kongresie. Spotkanie w zamyśle organizatorów ma być również okazją do zacieśnienia relacji biznesowych pomiędzy uczestnikami oraz otwarcia zupełnie nowych obszarów współdziałania, mających szansę zaowocować w przyszłości innowacyjnymi projektami, sprzyjającymi rozwojowi polskiej przedsiębiorczości.

Na Kongresie planowana jest obecność wielu znakomitych przedsiębiorców, samorządowców oraz liderów polskich i zagranicznych korporacji, którzy podzielą się z uczestnikami zdobytymi doświadczeniami oraz refleksjami na temat budowania nowoczesnych firm. Będą to m.in. Matt Komorowski z CEE Paypal, Bartosz Skwarczek z G2A oraz Serge Ferre, wiceprezes d.s. strategii firmy Nokia. W trakcie zaplanowanych panelów dyskusyjnych goście będą rozmawiać na temat rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa, jako formy pobudzania przedsiębiorczości, synergii współpracy obiektów publicznych i sektora prywatnego, jak również o przyszłości budowania wzajemnych relacji świata biznesu i nauki. Dyskusje mają stać się inspiracją do wytyczania nowych kierunków inteligentnego rozwoju polskich firm, opartych na wiedzy i innowacji. Dla zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami medycyny organizatorzy przygotowali panel zatytułowany Innowacyjne Metody w Medycynie, który ma na celu przedstawienie, w jaki sposób nowoczesne technologie przyczyniają się do postępu w leczeniu i ochronie zdrowia. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane możliwości zastosowania najnowocześniejszych technik diagnostycznych i leczniczych, które mogą się stać ważnym czynnikiem rozwoju polskiej nauki i myśli technicznej.

Centrum Wystawienniczo–Kongresowe w Jasionce powstało z myślą o organizacji wszelkiego rodzaju imprez, targów, konferencji czy wystaw. Niezależnie od rodzaju wydarzenia, wszystkie one mają jeden wspólny mianownik – promocję rozwoju polskiej kultury, nauki i przedsiębiorczości. Fakt, że jesteśmy gospodarzem kolejnej imprezy, która zgromadziła pod dachem naszego Centrum tak wielu specjalistów z zakresu biznesu, chcących podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, jest dla nas kolejnym dowodem na to, że nasza inwestycja jest znaczącym krokiem w rozwoju województwa podkarpackiego – mówi Kamil Szymański, prezes CWK w Jasionce.

Po cyklu paneli dyskusyjnych odbędzie się uroczysta gala, w trakcie której zaplanowane jest wystąpienie prezesa G2A – głównego partnera Kongresu oraz prezesa CWK Kamila Szymańskiego, który podsumuje dotychczasowe osiągnięcia Centrum Wystawienniczo–Kongresowego w Jasionce, jak również przedstawi plany jego rozwoju na kolejne lata.

Do tej pory w CWK odbyło się wiele wydarzeń cieszących się zainteresowaniem, nie tylko wśród mieszkańców województwa, ale także osób z całej Polski. Były to m.in. Kongres Kobiet, Forum Inteligentnego Rozwoju czy Kongres 590. Ze względu na ciągły rozwój Centrum, w najbliższych miesiącach odbędą się tu także m.in. EKOGALA - Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości, Jarmark Świąteczny, Forum Europa-Ukraina 2017 oraz Aerospace & Defence Meetings Central Europe.