Zmiany dla przedsiębiorców w 2017 r.

Projekt, który ma usunąć bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach pakietu 100 zmian dla biznesu został przyjęty przez komitet stały RM, a w ciągu najbliższych dwóch tygodni powinien trafić pod obrady rządu - poinformował PAP wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Według Haładyja, spośród ponad 30 zmian zawartych w tym projekcie, szczególnie doniosłych z punktu widzenia przedsiębiorców jest dwanaście.

reklama reklama

Interpretacje

Po pierwsze chodzi o wprowadzenie tzw. "klauzuli pewności prawa", czyli rozciągnięcie ochrony wynikającej z dominującej praktyki interpretacyjnej w zakresie indywidualnych interpretacji prawa na ogół przedsiębiorców (także tych, którzy nie wystąpili o wydanie interpretacji indywidualnej) i ochrona przed odpowiedzialnością za zdarzenia przeszłe, jeśli organ administracji zmieni dominującą praktykę interpretacyjną.

Polecamy produkt: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik

Objaśnienia podatkowe

Ponadto, nowa ustawa wprowadzi instytucję "objaśnień podatkowych", czyli wydawanych przez MF ogólnych wyjaśnień przepisów w zakresie podatków, napisanych zrozumiałym językiem - zastosowanie się przez podatnika do objaśnień podatkowych będzie dawało podatnikowi taką ochronę, jak zastosowanie się do interpretacji indywidualnej.

Wśród kluczowych ułatwień Haładyj wymienił także zmiany w przepisach dot. kontroli przedsiębiorców: po wejściu w życie nowych przepisów kontrole mają być przeprowadzane w tych przedsiębiorstwach, gdzie ryzyko naruszenia prawa jest największe; zakazane będą także ponowne kontrole, a na wniosek przedsiębiorcy poszczególne instytucje będą przeprowadzać wspólne kontrole.

Zobacz również: W 2017 roku więcej firm rozliczy się w uproszczony sposób

ZFŚS

Wiceminister rozwoju podkreślił także, iż na zmianach skorzystają szczególnie mali przedsiębiorcy: projekt przewiduje bowiem złagodzenie przepisów prawa pracy wobec najmniejszych pracodawców i podniesienie z 20 do 50 pracowników progów, od których będzie istniał obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz obowiązek ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, a mniej niż 50, byłby zobowiązany do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ustalania regulaminów pracy i wynagradzania tylko, jeśli zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa.