Dlaczego „wiarygodni w rzemiośle”?

Tylko do końca września czekamy na zgłoszenia do konkursu „Wiarygodni w rzemiośle”. Warto przypomnieć, że konkurs skierowany jest przede wszystkim do firm zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności będących członkami Związku Rzemiosła Polskiego, który objął patronat honorowy nad przedsięwzięciem. Portal Infor.pl jest patronem medialnym konkursu.