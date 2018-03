Wynajem długoterminowy samochodów - komu się opłaca?

Czym jest wynajem długoterminowy?

Wynajem długoterminowy z punktu widzenia przepisów podatkowych jest leasingiem operacyjnym bez konieczności wykupienia pojazdu. Oferty poszczególnych firm są zróżnicowane co do kosztów i zakresu. Generalna zasada jest taka, że leasingobiorca zawierając umowę, musi zadeklarować wybrany przez siebie wariant serwisowy. Pakiety serwisowe mogą obejmować tylko pierwszy przegląd pojazdu, wszystkie przeglądy lub wszystkie przeglądy oraz naprawy, związane z wymianą elementów eksploatacyjnych. Dodatkowo, istnieje możliwość zakupu kompletu opon zimowych z opcją wymiany i/lub składowania. Należy podkreślić, że w ramach wynajmu długoterminowego konieczne jest określenie szacowanego rocznego przebiegu samochodu, a sama umowa musi zostać zawarta na okres co najmniej 24 miesięcy, jak ma to miejsce w przypadku leasingu operacyjnego. Cena finansowania jest uzależniona od konkretnego modelu pojazdu, co wiąże się zarówno z jego wartością, jak i kosztami serwisu.

Zalety i wady finansowania

Zdecydowaną korzyścią wynajmu długoterminowego jest fakt dokonywania płatności tylko za rzeczywiste zużycie pojazdu. Co więcej, umowa serwisowa zawierana wraz z umową leasingu określa ustalone z góry, niezmienne koszty serwisowe, doliczane do każdej raty leasingowej. Dzięki temu, koszty eksploatacji pojazdu są rozłożone w czasie i nie stanowią dużego obciążenia w przypadku potrzeby wymiany konkretnych elementów. Warto wiedzieć, że samochody są serwisowane wyłącznie w ASO. Jednocześnie, nie każdy zdaje sobie sprawę, że serwisowany pojazd nie może mieć przebiegu większego niż 250 tys. km. Jeśli więc jesteśmy zainteresowani intensywnym użytkowaniem samochodu i pokonujemy każdego dnia znaczne dystanse- lepszym rozwiązaniem będzie dla nas standardowy leasing operacyjny.

Zwolennicy produktu wymieniają wśród zalet brak opłat za szkody zgłaszane z Auto Casco czy rejestrację pojazdu, ale nie jest to niczym innowacyjnym, ponieważ w leasingu operacyjnym również istnieją oferty pozbawione tożsamych opłat. Jedyną różnicą jest odstąpienie od opłaty za ubezpieczenie obce.

Zawierając umowę wynajmu długoterminowego, musimy oszacować roczny przebieg pojazdu. Problem pojawi się, kiedy przekroczymy zakładaną wartość. Tabela opłat i prowizji w takich przypadkach obejmuje naliczenie dodatkowych opłat za każdy przejechany kilometr. Opłaty te dotyczą nie tylko rat za sam wynajem, ale także rat serwisowych. Jeśli różnica pomiędzy faktycznym a szacowanym przebiegiem będzie znaczna, dodatkowe koszty będą spore.

