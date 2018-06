Platforma ODR umożliwia rozwiązywanie sporów przez Internet

Konsumencie, zawarłeś umowę przez internet ze sprzedawcą z Polski lub innego kraju UE i chcesz złożyć skargę? Sprzedawco, chcesz szybko i bez wysokich kosztów rozwiązać spór z klientem? Skorzystajcie ze specjalnej platformy ODR (ang. Online Dispute Resolution), którą obsługuje Komisja Europejska.

Konsumencie, platforma ODR to portal internetowy, dzięki któremu możesz bez wychodzenia z domu rozwiązać spór z e-sprzedawcą z Polski lub innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Platforma jest łatwa w obsłudze, twoim zadaniem jest jedynie wypełnienie formularza w języku polskim. Wejdź na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show, opisz swój problem, załącz dokumenty i złóż skargę. Twoją sprawę poprowadzi niezależny podmiot uprawniony do rozwiązywania sporów.

E-sprzedawco, pamiętaj, że na twojej stronie internetowej musi znaleźć się link do platformy ODR prowadzonej przez Komisję Europejską oraz twój adres e-mail, za pośrednictwem którego można się z tobą kontaktować – nawet wtedy, gdy nie zgadzasz się na rozwiązanie sporu tą drogą. O tym, jak możesz zarejestrować się na platformie ODR, czytaj w poradniku Komisji.

Trwa kampania Komisji Europejskiej promująca portal wśród e-sprzedawców. Komisja Europejska sprawdzała, czy e-sklepy zamieszczają linki do platformy ODR. Zrobiło tak 30 proc. spośród 20 tys. sprawdzonych stron w całej UE. Badanie trwało od 1 czerwca do 15 lipca 2017 r. 34 proc. badanych stron internetowych polskich przedsiębiorców zawierało wymagany link. W Niemczech było to aż 66 proc., w Austrii 47 proc., w Danii 44 proc., na Słowacji 37 proc.

Polska dołączyła do platformy ODR w momencie opublikowania pierwszego podmiotu uprawnionego z Polski, czyli 23 marca 2017 r. Obecnie na portalu jest dziewięć podmiotów z Polski: Arbiter Bankowy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Rzecznik Finansowy, Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie, Rzecznik Praw Pasażera przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego, Inspekcja Handlowa, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki, Izba Gospodarki Elektronicznej.

O polubownym rozwiązywaniu sporów czytaj na: polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html