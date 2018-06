Nowa umowa cywilnoprawna 2018

Chodzi o uchwaloną 13 kwietnia 2018 r. nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej dla pracowników sezonowych. Ma to zastąpić dotychczas stosowaną umowę o dzieło, która nie zabezpieczała osób przy nich pracujących i nie przystała do charakteru prowadzonej pracy.

Umowa o pomocy przy zbiorach dotyczy pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich. Obejmuje ona takie czynności jak zbieranie zbiorów, usuwanie zbędnych części roślin, klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych zbiorów lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Podstawowe zagadnienia, które powinny zostać ujęte w umowie, zostały zawarte w ustawie. W umowie należy określić zakres czynności wykonywanych na podstawie tej umowy przez pomocnika rolnika, a także dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy przy zbiorach, jeżeli będzie on inny niż dzień zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach. Pomoc świadczona przez pomocnika rolnika w ramach takiej umowy nie może przekroczyć 180 dni w roku kalendarzowym. Umowa nie posiada jednolitego wzoru opracowanego przez MRiRW. Może być ona odpowiednio kształtowana, w zależności od potrzeb rolnika czy jego pomocnika, zgodnie z zasadą swobody zawierania umów.

Zgodnie z nowymi zasadami, rolnik będzie zobowiązany do opłacania składki zdrowotnej, wypadkowej, chorobowej oraz macierzyńskiej za pracownika sezonowego, który w ustawie został nazwany "pomocnikiem rolnika". Według definicji z ustawy będzie to osoba pełnoletnia, z którą rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach. Pomocnika rolnika należy zgłosić do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach. Składkę na ubezpieczenie za pomocnika rolnika należną za dany miesiąc obowiązany jest uiścić rolnik w terminie do 15. dnia następnego miesiąca (bez uprzedniego wezwania).

Dzięki tym zmianom, pomocnikowi rolnika będzie przysługiwało prawo do jednorazowego odszkodowania, gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach, a także dostęp do ochrony zdrowia. Zgodnie z ustawą, w przypadku pomocnika rolnika, za wypadek przy pracy rolniczej uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania przez pomocnika rolnika czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.

Autor: Daria Kwiatkowska