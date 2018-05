Jak podważyć ustalenia kontroli ZUS zmieniającej umowę o dzieło na umowę zlecenia

Przyjmujący zamówienie dzieła (wykonawca) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający dzieło - do zapłaty wynagrodzenia. Dzieło może mieć różny charakter: materialny, niematerialny, samoistny lub niesamoistny, a także możliwy do obiektywnego zweryfikowania. Umowę o dzieło powszechnie nazywa się „umową rezultatu”.

Przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się, najczęściej za określonym wynagrodzeniem, dokonać pewnych czynności na rzecz dającego zlecenie (zleceniodawcy). Działania zleceniobiorcy nie muszą zakończyć się uzyskaniem określonego rezultatu (chociaż wymierny rezultat prac wykonanych w ramach umowy zlecenia nie jest wykluczony). Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonywanie pewnych czynności, w określonym czasie, z zachowaniem należytej staranności. Umowę zlecenia powszechnie nazywa się „umową starannego działania”.