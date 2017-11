Wypowiedzenie umowy o pracę w 2018 r.

Umowę o pracę może wypowiedzieć zarówno pracownik jak i pracodawca. Zostaje ona rozwiązana z upływem okresu wypowiedzenia. Okresy te zostały wyszczególnione w Kodeksie pracy. Warto w tym miejscu wspomnieć, że są one odpowiednio przypisane konkretnym podtypom umowy o pracę. Są to zarówno umowa na czas określony i nieokreślony, jak i na okres próbny.

Dla wskazania relatywnych okresów wypowiedzenia dla umów zawartych na czas określony i nieokreślony, należy wskazać 2 czynniki charakterystyczne dla danego stosunku pracy. W przypadku, gdy dotychczasowe zatrudnienie pracownika wynosiło mniej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. W sytuacji, gdy zatrudnienie trwało już co najmniej 6 miesięcy – 1 miesiąc. Gdy pracownik pracował już od 3 lat i dłużej – 3 miesiące. Warto pamiętać, że po dokonaniu wypowiedzenia takiej umowy przez którąkolwiek ze stron, mogą one ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy.

reklama reklama

W przypadku umowy o pracę zawartej na okres próbny sytuacja jest bardzo podobna. Istotna jest długość okresu próbnego, na który została zawarta. Jeżeli nie przekracza 2 tygodni, okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze. Gdy jest dłuższy niż 2 tygodnie – 1 tydzień, a gdy jest podpisana na 3 miesiące – 2 tygodnie.

W czasie okresu wypowiedzenia pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku wykonywania pracy, przy czym prawo do wynagrodzenia nie wygasa.

Polecamy: Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami

Wypowiedzenie

Pracownik nie ma obowiązku podania przyczyny złożenia wypowiedzenia, jedynie pracodawca musi ją przedstawić. Obowiązek ten dotyczy tylko umowy na czas nieokreślony.

Właściwy termin do złożenia przez pracownika wypowiedzenia nie jest określony przez przepisy. Może to być, np. okres, gdy przebywa on na urlopie.

Pracodawca jest bardziej związany przepisami. Stanowią one, że w trakcie urlopu pracownika lub w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności nie może on wypowiedzieć mu umowy. Ustawodawca wskazuje jednak na wyjątek. Stanowi, że jest to możliwe, jeżeli upłynął już termin uprawniający do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

Zgodnie z art. 30§3 k.p. oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu powinno zostać złożone na piśmie.

Pracownik ma prawo wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy, w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego tę umowę.

Zobacz: Pracownik i ZUS

Kiedy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę?

Jest kilka czynników, które uniemożliwiają pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę. Taka okoliczność zachodzi, gdy: